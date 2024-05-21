炒金融股5％是保底…每年報酬率何時低於20％？ 肥羊：8年內將1500翻成6265萬
富邦金205.6張，各位鑑賞看看，是否偽造呢，有人問最下聯是做啥的，扔垃X桶用的，別理他就好，中間那聯沒啥用處，我裁掉了，明天再來貼中信的單。
很多人問，炒金融每年才賺5%，速度會不會太慢呢，5%是保底，我每年的投資報酬率，何時低於20%呢，股票資產從2016年的1500萬，到今天的6265萬，8年內翻了整整4倍有餘，你說炒金融好不好賺呢？
至於啥時可以買金融股呢，今天下午一點半之前，建議現金購買，不要借錢炒股，反正銀行不倒，賺錢遲早，我看不出炒金融股的危險何在，隨時隨地都是在梭哈的狀態，大賭成家立業，我敢賭，但你不敢賭，這就是我成功的關鍵，也是你失敗的原因。
虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。
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