靠65張第一金（2892）帳面獲利百萬！存股哥：回到金融股大存股時代

金融股在經歷了疫情幾年的沈寂，在去年慢慢開始回溫，到了今年中彷彿又回到過去金融股大存股時代的氛圍了。金融保險指數從今年1月3日收1701點，漲到今天1983點，漲幅16.5%，如果你手上有金融股，應該非常有感。

槓桿哥的前任王牌第一金（2892）（頭號王牌當然就是878你懂得）帳面報酬已達128% +$1,059,779，張數65張、成本12.63元，本次除權息成本會降到12.26元，也許明年我的第一金成本就會變11開頭。

查理蒙格有句名言「要賺大錢不是靠買或賣、而是靠等待」，所有標的都有好或不好的時候，關鍵在於你是否能夠保持紀律持續投入你的資金，空頭時忍住市場恐慌的氛圍、多頭時克制自己心中欲望，如此才能不斷累積你的資產。

第一金當年TRF股災跌到14開頭時，還有人說第一金要倒了，回升到18塊「昂貴價」時便成了人人出貨的高點，傻人有傻福，當年的我功力還不是很到家，只會每個月買點零股、股息再投入，就這樣慢慢買讓我買到65張第一金，帳面獲利破百萬。

至於有人說帳面獲利只是紙上談兵看爽的而已，沒錯我也同意，所以我實際行動，用股票質押的方式把這些獲利全部槓出來，再投入市場繼續複利，這些獲利可以再幫我創造更多獲利。

存股不是存骨，也不是左手換右手，更不是紙上談兵。所以下次如果還有人跟你說存股是左手換右手，記得跟他說「左手換右手，但越換錢越多」。

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