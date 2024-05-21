靠65張第一金（2892）帳面獲利百萬！存股哥：回到金融股大存股時代
金融股在經歷了疫情幾年的沈寂，在去年慢慢開始回溫，到了今年中彷彿又回到過去金融股大存股時代的氛圍了。金融保險指數從今年1月3日收1701點，漲到今天1983點，漲幅16.5%，如果你手上有金融股，應該非常有感。
槓桿哥的前任王牌第一金（2892）（頭號王牌當然就是878你懂得）帳面報酬已達128% +$1,059,779，張數65張、成本12.63元，本次除權息成本會降到12.26元，也許明年我的第一金成本就會變11開頭。
查理蒙格有句名言「要賺大錢不是靠買或賣、而是靠等待」，所有標的都有好或不好的時候，關鍵在於你是否能夠保持紀律持續投入你的資金，空頭時忍住市場恐慌的氛圍、多頭時克制自己心中欲望，如此才能不斷累積你的資產。
第一金當年TRF股災跌到14開頭時，還有人說第一金要倒了，回升到18塊「昂貴價」時便成了人人出貨的高點，傻人有傻福，當年的我功力還不是很到家，只會每個月買點零股、股息再投入，就這樣慢慢買讓我買到65張第一金，帳面獲利破百萬。
至於有人說帳面獲利只是紙上談兵看爽的而已，沒錯我也同意，所以我實際行動，用股票質押的方式把這些獲利全部槓出來，再投入市場繼續複利，這些獲利可以再幫我創造更多獲利。
存股不是存骨，也不是左手換右手，更不是紙上談兵。所以下次如果還有人跟你說存股是左手換右手，記得跟他說「左手換右手，但越換錢越多」。
免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言