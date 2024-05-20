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高林 能源業務報捷

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

高林（2906）子公司高明能源昨（20）日表示，近期在太陽能、充電與儲能各有重大進展，轉投資「雲樁科技」近期與馬來西亞新創能源公司NEXTG及NEXAT開展合作，成為電動車充電站的主要系統供應商，搶國際商機。

此外，高明能源日前取得20MW台灣中部地面型太陽光電案，由高明負責統包10億元工程及維運的案場將於今年內動工。

高明能源由高林持股51%，以太陽能光電、EV電動車充電及儲能服務為主要業務。

高明能源除了取得20MW台灣中部地面型太陽光電案，加上進行中合計12.6MW的多個案場，太陽能接案總規模達到32.6MW。除了深耕光電，未來將成立綠電售電公司，跨足綠電與碳權交易市場。高明在儲能領域也有斬獲，位於彰化2.5MW E-dReg儲能案6月併網、宜蘭50MW E-dReg案場9月啟用，接續貢獻高林營收。

至於雲樁科技，其充電系統具備整合EMS功能並支援多元計費，全台灣現有15個快慢充站點。

太陽光電 太陽能 綠電

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