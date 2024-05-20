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南僑4月每股獲利0.35元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

油脂與食品大廠南僑（1702）昨（20）日公布4月獲利自結數，4月單月稅後純益8,798萬元，年增52.8%，每股純益（EPS）0.35元；累計前四月稅後純益4.48億元，年增135.3%， EPS 1.81元。

南僑4月獲利表現佳，主要是受惠於泰南僑及冰品事業營收、獲利同步年成長外，大陸油脂獲利也較去年同期增加。

法人認為，南僑上海主要生產烘焙油脂、冷凍麵糰、冰淇淋、急凍熟麵等事業，南僑為壯大在中國大陸市場的競爭力，也擴大產線局，今年業績表現相當可期；另外，南僑子公司皇家可口主要生產冰品為主，隨著夏天旺季到來，不僅幫便利商店代工冰品，自有品牌杜老爺銷售業績也不斷攀升，今年業績成長充滿想像空間。

南僑在大陸及東協布局受惠於景氣復甦，今年開始發酵，已將集團的台灣、大陸及泰廠資源整合，搶攻大陸在東協市場烘焙食品商機。

南僑

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