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豐興開平盤 祭提貨獎金

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄報導
豐興EPS
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豐興（2015）昨（20）日廢鋼、鋼筋與型鋼持平，而為鼓勵下游經銷商加快提貨速度，該公司祭出5月底前出貨者，就享有每公噸100元的提貨獎金，此舉引發同業跟進。

特別的是，台鋼系統的慶欣欣、易昇鋼筋同樣維持平盤，同時推出周一專案每公噸優惠100元，與豐興搶市、互別苗頭的意味濃厚。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情漲跌互現。美國大船廢鋼無最新報價，日本2H廢鋼持平為每公噸365美元，美國貨櫃廢鋼本周下跌為348美元，澳洲鐵礦砂由每公噸116.2美元漲至117.3美元。

昨天豐興業務會議拍板，廢鋼、鋼筋、型鋼全面持平；廢鋼收購每公噸1.06萬元，鋼筋表價1.88萬元，型鋼每公噸2.67萬元。

有鑑於時序進到夏日，台灣的梅雨季節將至，擔心天候影響後續出貨與生產排程，豐興特別祭出即日起到5月底止，只要出貨將獲得每公噸100元優惠，以鼓勵大盤儘早提貨，豐興可藉此安排生產流程，提前未雨綢繆。

隨著豐興開出平盤，台鋼集團系統昨天鋼筋盤價繼續持平，同時推出周一專案每公噸優惠100元，各廠行情分別為易昇鋼筋每公噸1.86萬元、盤元鋼筋1.88萬元；慶欣欣鋼筋1.88萬元。

上市電爐廠主管說，國際鐵礦價格轉強，大陸鋼價格穩步上漲，尤其建築用鋼表現不俗，大陸鋼筋行情持續漲勢，昨天每公噸提價人民幣20元至30元，由於中國大陸政策對房地產市場有利，預期用鋼需求將被激化，有效帶動鋼材行情走揚。

另一方面，中國大陸鋼協最新統計，2024年4月大陸全國生產粗鋼8,594萬公噸、年減7.2%，生產鋼材1.1億公噸、年減1.6%。累計今年1至4月，全國累計生產粗鋼3.44億噸、年減3%，累計生產生鐵2.85億公噸、年減4.3%，凸顯鋼鐵產量減少的趨勢，有機會支撐鋼價不墜。

豐興

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