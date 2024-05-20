南僑4月獲利年增52.84% EPS 0.35元

油脂與食品大廠南僑（1702）20日公布4月獲利自結數，營收20.03億，年增率5%；自結4月稅後損益8798萬元，較去年同期5756萬元，年增52.84%，EPS 0.35與去年同期 EPS 0.23增加0.12元。

南僑累計前四個月營收75.89億，較去年同期71.78億，年增率5.72%，累計前四個月稅後純益4.48億元，年增率135.33%， EPS 1.81元，較去年同期EPS 0.77元增加1.04元。

4月獲利表現優於營收，主要是受惠於泰南僑及冰品事業營收、獲利同步年成長外，大陸油脂獲利也較去年同期增加。包括油脂、冰品、冷凍麵糰、食品都成長，推升南僑近期獲利優於營收表現。

法人認為，南僑上海主要生產烘焙油脂、冷凍麵糰、冰淇淋、急凍熟麵等事業，南僑為壯大在中國大陸市場的競爭力，也擴大產線局，今年業績表現相當可期；另外，南僑子公司皇家可口主要生產冰品為主，隨著夏天旺季到來，不僅幫便利商店代工冰品，自有品牌杜老爺銷售業績也不斷攀升，今年業績成長充滿想像空間。