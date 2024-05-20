南僑4月獲利年增52.84% EPS 0.35元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

油脂與食品大廠南僑（1702）20日公布4月獲利自結數，營收20.03億，年增率5%；自結4月稅後損益8798萬元，較去年同期5756萬元，年增52.84%，EPS 0.35與去年同期 EPS 0.23增加0.12元。

南僑累計前四個月營收75.89億，較去年同期71.78億，年增率5.72%，累計前四個月稅後純益4.48億元，年增率135.33%， EPS 1.81元，較去年同期EPS 0.77元增加1.04元。

4月獲利表現優於營收，主要是受惠於泰南僑及冰品事業營收、獲利同步年成長外，大陸油脂獲利也較去年同期增加。包括油脂、冰品、冷凍麵糰、食品都成長，推升南僑近期獲利優於營收表現。

法人認為，南僑上海主要生產烘焙油脂、冷凍麵糰、冰淇淋、急凍熟麵等事業，南僑為壯大在中國大陸市場的競爭力，也擴大產線局，今年業績表現相當可期；另外，南僑子公司皇家可口主要生產冰品為主，隨著夏天旺季到來，不僅幫便利商店代工冰品，自有品牌杜老爺銷售業績也不斷攀升，今年業績成長充滿想像空間。

南僑 營收

延伸閱讀

傳產見曙光？4月機械產品接單因「這項設備」成長 衰退幅度大幅縮小

巨漢系統科技22日起以底價133.63元競拍

重電股怎麼買在相對低點…中興電（1513）、士電（1503）？ 專家：日、周K線KD值同時進入超賣區

興櫃業績秀 三新星擔綱

相關新聞

金融股發威…配息受肯定「漲相」又更多？ 專家：驗證股價受到殖利率保護

近期臺灣14家金控已經全部公佈配息政策，除了新光金繼續0元之外，其他家金控公司對於配息均有著墨，有些也令許多投資人感到滿意。

中信金（2891）過去跌到20元就一次買100張！ 不敗教主：因為殖利率也有5％

中信金過去的配息真的很不理想，所以被戲稱為「一元金」。但是我看見公司的稅後盈餘一直成長，所以就堅持存下去。

鴻海（2317）未來獲利還會被夏普影響？ 專家假設最糟情況：若破產再賠這個數字

夏普未來還會不會影響鴻海獲利？這個我不知道，來假設最糟糕的情況，就是夏普破產，直接下市被清算，那鴻海會認列多少損失？

金融股今年漲翻天…還能買或者賣掉？ 老牛回答「5疑問」：合庫金千萬別漲！

看不到車尾燈的金融指數，老早在4月底就踩油門一路直衝天際，金融指數創下近2年新高，倘若聚焦幾檔金融股，股價走勢確實水噹噹。

中信金（2891）存10幾年為何成本24塊多而非零？ 不敗教主：波段賺股利跟價差

ETF適合傻傻的存，金融股則可以抓波段賺股利跟價差。

國銀、外銀同聲 金融股表現可期

520新內閣走馬上任，行情提前發威，台股上周四（16日）創新高，美股道瓊工業指數上周五收盤站上4萬點大關，520後投資如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。