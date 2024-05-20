金融股發威…配息受肯定「漲相」又更多？ 專家：驗證股價受到殖利率保護

近期臺灣14家金控已經全部公佈配息政策，除了新光金繼續0元之外，其他家金控公司對於配息均有著墨，有些也令許多投資人感到滿意。

一、2024年四月份金控自結EPS與增減幅度

表格每個月份的表現是用「這個月的累計EPS」減去「上個月的累計EPS」，然而機構經由會計師認定的財報是每季發布，因此每個月的「自結」數據是有可能產生些微差距。

單月獲利前五名：

富邦金：1.01元 國泰金：0.96元 中信金：0.26元 元大金：0.24元 新光金：0.22元

累積獲利前五名：

國泰金：3.53元 富邦金：3.34元 中信金：1.33元 兆豐金：0.99元 元大金：0.97元

富邦金在單月獲利當中奪回寶座，但在累計EPS方面仍然由國泰金繼續蟬聯。在累計EPS的前五名名單沒有改變，僅有數字上升，其中前三名國泰金、富邦金與中信金突破1元，而兆豐金與元大金即將在下個月突破1元。

二、殖利率表現

即將進入配息旺季，因此這張股息殖利率監控表開始重出江湖！想要知道怎麼使用的人，可以看這篇「金控股殖利率監控表｜方格子 vocus」。本表的資料截取時間為5/16。

全部金控公司已經公佈配息政策，表上有三項不同的殖利率，分別是「現金殖利率」、「總殖利率」及「還原殖利率」。若是論現金殖利率，沒有任何一家金控超過5％殖利率。若是看總殖利率的話，則僅有台新金與國票金兩家超越5％。至於還原殖利率，橫看豎看都很快樂。這個月金融股整體上漲不少，導致有些原本超過5％總殖利率的公司已經因為股價上漲而顯得較低。

有幾檔金控公司的總殖利率介於4.5％～5％之間，只要股價稍有變化就有可能達到5％殖利率，包括華南金、玉山金與中信金。

三、觀察與結論

1.壽險型金控受會於台幣貶值與股市上漲，因此獲利顯得不錯。當市場認為獲利看漲之際，或許就是投資人可以分批賣出之時，這幾年看下來，若是壽險型金控操作得宜，價差上是會有不錯的期待。

2.配息公佈之後，公司誠意受到大家肯定的公司，投資人也會用股價去作為回報。在過去幾天的產業輪動當中，輪到金融股發威的時候，配息受肯定的公司相對「漲相」好看一些，這也驗證股價受到殖利率保護的說法。

3.官股金控在紛亂時期有穩定的效果，但是在承平時期卻不見得表現出眾，但是基本的獲利是不會少，對於想要平穩獲利的投資人來說，或許是可以佈局配置的標的之一。華南金過去悶的比較久，這次配息受到大家肯定，在股價上有一定的表現。而兆豐金是績優常勝軍，儘管股價比較高，若採取定期定額的方式購入，長期下來可以讓股價趨近於平均價格，進而降低一次購入的風險。

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