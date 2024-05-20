中信金（2891）過去跌到20元就一次買100張！ 不敗教主：因為殖利率也有5％
我究竟存了多少張中信金（2891），其實我都沒有在算，反正拿到股東會通知單我就知道了！過去幾年只要中信金股價跌到20元，我就一次買個100張，因為以前都配1元，20元的殖利率也有5%。
中信金過去的配息真的很不理想，所以被戲稱為「一元金」。但是我看見公司的稅後盈餘一直成長，所以就堅持存下去。
投資股票其實很簡單：選擇你所相信的，再相信你所選擇的。
過去不斷的有人跟我指教：玉山金（2884）有配股比較好，兆豐金（2886）股利比較大方...
但是我知道，配息的來源是公司的獲利，所以我只挑獲利好的公司。
當然我的擇善固執也有了回報，中信金今年股利跟股價都大漲，過去我累積了那麼多張，真的是一次賺好賺滿了，開心。
投資就是忍耐的報酬，你不要只看到我現在的成功，其實我默默堅持了十幾年。笑罵由人，就是堅持存好股票。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言