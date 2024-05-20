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中信金（2891）過去跌到20元就一次買100張！ 不敗教主：因為殖利率也有5％

聯合新聞網／ 陳重銘
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

我究竟存了多少張中信金（2891），其實我都沒有在算，反正拿到股東會通知單我就知道了！過去幾年只要中信金股價跌到20元，我就一次買個100張，因為以前都配1元，20元的殖利率也有5%。

中信金過去的配息真的很不理想，所以被戲稱為「一元金」。但是我看見公司的稅後盈餘一直成長，所以就堅持存下去。

投資股票其實很簡單：選擇你所相信的，再相信你所選擇的。

過去不斷的有人跟我指教：玉山金（2884）有配股比較好，兆豐金（2886）股利比較大方...

但是我知道，配息的來源是公司的獲利，所以我只挑獲利好的公司。

當然我的擇善固執也有了回報，中信金今年股利跟股價都大漲，過去我累積了那麼多張，真的是一次賺好賺滿了，開心。

投資就是忍耐的報酬，你不要只看到我現在的成功，其實我默默堅持了十幾年。笑罵由人，就是堅持存好股票。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2891中信金 殖利率 金融股

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