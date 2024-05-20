鴻海（2317）未來獲利還會被夏普影響？ 專家假設最糟情況：若破產再賠這個數字

【股市爆料同學會．TT】

夏普未來還會不會影響鴻海獲利？這個我不知道，來假設最糟糕的情況，就是夏普破產，直接下市被清算，那鴻海會認列多少損失？

根據最新一期的財報，鴻海第一季認列夏普的虧損為-10,459,640千元，也就是財務長在法說會上說的105億。

鴻海的原始投資金額是600億台幣左右，目前鴻海持有夏普221,555,069股，帳面價值46,317,167千元，也就是463億，鴻海目前的淨資產是1兆5646億，夏普的占比是2.96%。

用個更好理解的數字是3.34元，鴻海最多只會再賠這個數字，鴻海目前的淨值是112.87。

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