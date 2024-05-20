快訊

賴清德520就職演說嚇到觀光股 這兩檔個股從大漲到跌停

伊朗總統確認墜機身亡 政治強硬派代表的意外之死？

外送巨頭全球大亂鬥 在地蝦米力抗大鯨魚有關鍵優勢

鴻海（2317）未來獲利還會被夏普影響？ 專家假設最糟情況：若破產再賠這個數字

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
鴻海集團。聯合報系資料照／記者吳康瑋攝影
鴻海集團。聯合報系資料照／記者吳康瑋攝影

股市爆料同學會．TT】

夏普未來還會不會影響鴻海獲利？這個我不知道，來假設最糟糕的情況，就是夏普破產，直接下市被清算，那鴻海會認列多少損失？

根據最新一期的財報，鴻海第一季認列夏普的虧損為-10,459,640千元，也就是財務長在法說會上說的105億。

鴻海的原始投資金額是600億台幣左右，目前鴻海持有夏普221,555,069股，帳面價值46,317,167千元，也就是463億，鴻海目前的淨資產是1兆5646億，夏普的占比是2.96%。

用個更好理解的數字是3.34元，鴻海最多只會再賠這個數字，鴻海目前的淨值是112.87。

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

夏普 破產 鴻海2317

延伸閱讀

00940更換成分股…還破發但8月將有轉機？ 專家：我也被套牢「用這」賺外快

金融股今年漲翻天…還能買或者賣掉？ 老牛回答「5疑問」：合庫金千萬別漲！

00713預估本季配息至少1元！ 存股哥：4月中暴跌時展現出色的防禦力

中信金（2891）存10幾年為何成本24塊多而非零？ 不敗教主：波段賺股利跟價差

相關新聞

鴻海（2317）未來獲利還會被夏普影響？ 專家假設最糟情況：若破產再賠這個數字

夏普未來還會不會影響鴻海獲利？這個我不知道，來假設最糟糕的情況，就是夏普破產，直接下市被清算，那鴻海會認列多少損失？

金融股今年漲翻天…還能買或者賣掉？ 老牛回答「5疑問」：合庫金千萬別漲！

看不到車尾燈的金融指數，老早在4月底就踩油門一路直衝天際，金融指數創下近2年新高，倘若聚焦幾檔金融股，股價走勢確實水噹噹。

中信金（2891）存10幾年為何成本24塊多而非零？ 不敗教主：波段賺股利跟價差

ETF適合傻傻的存，金融股則可以抓波段賺股利跟價差。

國銀、外銀同聲 金融股表現可期

520新內閣走馬上任，行情提前發威，台股上周四（16日）創新高，美股道瓊工業指數上周五收盤站上4萬點大關，520後投資如...

金融股利多 買盤追捧

統計未來兩周有約75家上市櫃公司舉辦業績發表會或法人說明會，若以近五日三大法人買超排序，可以發現法人明顯偏愛金融股，買超...

睿生 深耕工業檢測領域

群創子公司睿生光電（6861）將於本周五（24日）舉行股東常會，董事長楊柱祥在致股東報告書中指出，看好工業用非破壞性檢測...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。