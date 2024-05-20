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00944新增三檔航運股 長榮領軍、裕民、慧洋也齊漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）新成分股出爐，50檔成分股中新增、刪除24檔，換股檔數比為48%，新增成分股中航運股包括長榮、裕民、慧洋-KY等3檔納入，20日由長榮領軍，盤中上漲逾3%，成交值居第三大，裕民、慧洋也同步上漲。

長榮除了新納入00944成分股之外，原本市場傳出恐遭元大台灣價值高息（00940）刪除，但在成分股名單公布，確定仍是00940成分股，權重逾10%，穩居第一大成分股；長榮20日早盤以216元開出股價開高後走高一度拉升至222元，盤中成量逾3萬張，漲幅逾3%，成交值僅次於所羅門及台積電，居盤中第三大成交值。

裕民今年第1季營收38.45億元，歸屬母公司業主獲利9.88億元，每股純益1.17元；慧洋-KY於4月合併營收18.1億元，年增16%， 4月單月營業利益6.69億元，營業利益率37%，稅前盈餘5.77億元，自結每股稅前盈餘0.77元；累計前4月合併營收為65億元，營業利益21.12億元，稅前盈餘20.69億元，自結每股稅前盈2.77元。

裕民以58.7元開高後一度拉升至59元，漲幅2.07%，盤中維持漲勢；慧洋-KY以71.6元開出後一度拉升至72.5元，漲幅2.4%，盤中也是上漲表現。

00944野村趨勢動能高息追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數，每半年更換，此次50檔成分股中新增、刪除24檔，換股檔數比為48%，新增環泥、遠東新、聯強、億光、長榮、裕民、慧洋-KY、華南金、國泰金、遠百、潤泰全、華立、台灣大、遠傳、和碩、世界、群益證、精誠、台郡、台表科、長華*、可寧衛、中保科、中鼎。

00940追蹤臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數，每半年進行成分股審核，50成分股中新增及刪除各21檔，換股檔數比為42%。此次新增有三陽工業、華碩、國產、冠德、華固、長榮航、漢翔、京城銀、玉山金、永豐金、第一金、華立、 健鼎、新日興、玉晶光、京鼎、欣陸、南寶、天鈺、長虹、台表科。

裕民 長榮航

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