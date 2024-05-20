金融股今年漲翻天…還能買或者賣掉？ 老牛回答「5疑問」：合庫金千萬別漲！

看不到車尾燈的金融指數，老早在4月底就踩油門一路直衝天際，金融指數創下近2年新高，倘若聚焦幾檔金融股，股價走勢確實水噹噹。

符合老牛說的微笑曲線：

不過現在到底還能不能買，還是要賣掉？老牛整理金融存股族想知道的5大問題，記得看到最後，老牛一題題回答喔！

雖然金融股目前漲勢洶湧，不過殖利率還是香噴噴，重點是該怎麼買，我們繼續往下看。

問題1：金融股該怎麼買？

買金融股就是2個方式，第一個賺價差、第二個做長期投資。

金融股主要分成3種：壽險型、銀行型、證券型。

我們以金控股為例，壽險型金控以壽險業為本體，將客戶資金轉投資，從中賺取利差的一種方式。所以本身持有的投資部位龐大，又以債券型資產為主，當基準利率調整，就會影響債券價格變動，近而導致壽險獲利、也會影響股價波動變化。

所以壽險型金控操作會以賺價差為主。

至於銀行型金控則是以銀行業為本體，將存款作為放貸資金運用，從中賺取利差，通常在升息階段有助利差空間提升，拉抬銀行本業的獲利，這也是為何去年壽險型金控獲利不如銀行型金控的主因。

不過長期而言，銀行型金控波動相對於壽險型金控穩定，且配息表現甚至優於壽險型金控，就會以長期投資賺取股利為主要投資方式。

那證券型金控呢？其實就是元大金。

老牛都稱為莊家概念股，以證券交易的手續費為主要收入來源。之前已經幫大家整理過囉，只要當大盤成交量不斷提升，獲利拉抬就會帶動股價反應囉！

台新併新光消息利多、短期還看不到

新光金去年獲利出現負值，為何最近漲不停？

就是因為新光金2022年獲利只有0.1元、2023年甚至還虧損-0.48元，加上連續2年都沒有配股配息，股價才會人人喊打，往下掉到只剩8元。

不過今年單月自結春暖花開，獲利反轉翻正，截至今年4月累計EPS為0.42元，成長率182%令人驚豔，股價就從8元一路來到9元左右，漲幅超過1成，這樣還有機會往上衝嗎？

其實除了獲利成長以外，之前就有消息有關「台新金併新光金」消息時有耳聞，如果未來有機會成為「金金併」的成功案例，對股價肯定還有利多拉抬，只是短期內價錢還沒談攏。

不過話說新光金很難倒，長期以來股價就是8-12元來回震盪，老牛不建議存新光金，但小玩波段倒是有機會賺價差。

有吃又有拿、除權息後回到合理價、官股

合庫金股價都沒有漲耶，這樣還能存嗎？

其他金控股漲那麼多，為什麼合庫金卻靜悄悄，難道真的不好嗎？

直接說結論，合庫金老牛存得很開心！

即使這兩年獲利略微下滑，但長期而言還在成長趨勢，這種有吃又有拿的金融股，同時又有官股身分加持，反而是老牛會長期持有的選擇之一。

股價千萬不要漲，我還沒存到300張啊！

依照目前價格26.6元計算，股價位階屬於「合理偏高」，而今年將配現金0.65元、股票0.35元，如果不想買在相對高，則可以等到「除權息後」再找機會布局補貨。

別忘了，這種會配股的金控股，對老牛長期投資而言，反而才能撿到相對便宜的位階，除非哪天合庫金不再配股了，老牛才會考慮換股囉！

問題4：去年的財政預算書有準嗎？

先跟大家報告，政府每年都會在每年9月公布隔年的預算書，根據官股金的隔年現金股利先編列預算，老牛就會從中先算出預期的股利出來。

當然實際發出的狀況只有多沒有少；但依照往年的情況來看，現金股利差不多八九不離十。

而這次也不例外，直接看圖表的差額，其實這6檔實際配發情形大多與預估值相差不大，唯獨華南金這次配的，反而比預算書中多了快一倍，主要與公司近年將以拉高現金股息比重、搭配較少股票股利的模式，因應減緩EPS稀釋程度有關。

簡單來說，就是華南金獲利成長速度，跟不上股本增加速度，未來配股金額可能會降低。

問題5：不想配股配息被課稅，要在金融股除息前賣出嗎？

報稅季來臨，老牛要教大家「合法避稅」了，老牛會繼續抱股票，不會為了每年稅金而進進出出，不過這裡可以分成2類族群討論：

1.小資族：以合併計稅為主，領股利有扣抵稅額，上限是8萬，股利領多還有機會退稅，是具有優勢的。

2.高收入：如果年收入較高，或許透過分離課稅也能達到節稅效果，不過都要算算看才知道，而節稅方式有很多種，但每個人的狀況百百種，建議找專業會計師來諮詢。

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