中信金（2891）存10幾年為何成本24塊多而非零？ 不敗教主：波段賺股利跟價差
ETF適合傻傻的存，金融股則可以抓波段賺股利跟價差。
為甚麼我中信金成本24.09，不是存10幾年了，成本應該是零？
那是去年除息後買的啦，往年中信金除息後都有低點，我本來買了500張，可是手殘賣掉100張，哭哭。
國泰金也買了一年多，開發金還不到一年，看成本就知道了。就只有元大金抱比較久….，其實這些股票也只是我其中一個帳號，並不是我全部的金融股喔。
我還有其他一堆的金融股，例如幾百張台企銀，趁著疫情跟配息縮水時布局的，成本應該是11元吧！
雖然統稱為金融股，但還是有分壽險、銀行、證券、票券….，每一個產業的景氣循環都不同，只要善加把握就可以領股利+賺價差，我是不覺得會輸給ETF喔！
台灣的ETF都是偏重科技股，長的時候很開心，跌的時候也會很傷心，所以我就買金融股來均衡一下。大型金控是大到不會倒，具有降低投資風險的功能喔！
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