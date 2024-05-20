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國銀、外銀同聲 金融股表現可期

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

520新內閣走馬上任，行情提前發威，台股上周四（16日）創新高，美股道瓊工業指數上周五收盤站上4萬點大關，520後投資如何趨吉避凶？國銀與外銀經濟專家普遍認為，短期美國聯準會（Fed）難降息，台灣央行難升息，同步看好金融股未來表現。

經濟學家認為，今年金融股四大利多到位，國內整體金控前四月稅後純益2,112億元，創史上次高紀錄，明年股利有機會超過今年，加上主計總處上修第1季GDP飆升至6.51％，降低銀行信用風險，導致「大家都在買金融股」。

台新金控首席經濟學家李鎮宇昨（19）日指出，金融股指數寫新高，主要基於企業趁台灣低利時借新還舊、通膨推升國人投資意願進補財管業務、美聯準會降息預期推升美債買氣等。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超進一步認為，壽險業難得同時受惠台股上漲與新台幣貶值兩優勢，加上電子股上漲後，資金接棒前進金融股，金融股明年股利有機會超過今年，同步吸引國際主權基金包括挪威央行興趣，促使金融股買氣旺。

渣打財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，估美下半年降息、全年降息2碼，認為4月美消費者物價指數符合預期下滑，強化降息可能性，日央行估將升息，不排除6月釋出升息訊號，惟台灣央行3月升息，主因迎戰漲電價帶動的預防性升息。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉認為，美第3季降息落在9月機率高，估第3季、第4季各降息1碼。

指數 財富

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