睿生 深耕工業檢測領域

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

群創子公司睿生光電（6861）將於本周五（24日）舉行股東常會，董事長楊柱祥在致股東報告書中指出，看好工業用非破壞性檢測市場前景，將以「提供全方位值得信賴的X光影像感測解決方案」為使命，朝更具成本效益的大尺寸動態檢測發展，並將成為驅動未來成長的重要關鍵。

根據MarketsandMarkets Research報告指出，涵蓋獸醫、人醫、牙科、工業及安檢領域的X光感測器（X-Ray Detectors）市場規模2022年為31億美元，預期2027年將達40億美元，年複合成長率5.2%，為持續且穩定增長的市場。

睿生是自群創分割獨立的子公司，群創活化舊世代產線，轉向非面板領域的多元布局，其一座四代線由睿生接手生產X光感測器，繼針對醫療市場出貨元件及模組產品後，也搶進一站式工業應用檢測服務市場，朝應用量更大的工業檢測邁進。

睿生2023年合併營收18.37億元，年減2.6%；毛利率27.36%，年減3.55個百分點；稅後純益1.17億元，年減41.3%；每股純益3元。今年首季稅後純益2,044.3萬餘元，季增226.7%，年減31.3%，走出去年第4季營運谷底，每股純益0.51元。

群創

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