金融股利多 買盤追捧

統計未來兩周有約75家上市櫃公司舉辦業績發表會或法人說明會，若以近五日三大法人買超排序，可以發現法人明顯偏愛金融股，買超前16名有十檔都是金融股。

從5月20日起到5月31日約有75家舉辦業績發表會或法人說明會，近五日三大法人大力加碼的個股包括聯電（2303）、台積電、富邦金、永豐金、華南金、第一金、鴻海、新光金、聯鈞、誠美材、京城銀、華通、臺企銀、彰銀、合庫金、兆豐金。

產業來看，電子股僅占六檔，包括晶圓代工的台積電、聯電，受惠AI伺服器強勁成長的鴻海，聯鈞屬於矽光子族群，受惠先進封裝技術需求爆發，其他十檔清一色都是金融股。

統一投顧董事長黎方國指出，在520慶祝行情下，金融股通常扮演護盤、撐盤要角，且今年前幾個月獲利亮眼，且在今年台灣GDP成長、內需強勁之下，獲利還有成長空間，加上金融股的本益比低，又有高現金殖利率題材，自然成為資金進駐標的。

此外，篩選出來的金融股中包括永豐金、第一金、京城銀等也被納入元大台灣價值高息ETF的成分股，籌碼面更增添利多。