外資持股金控 占比攀高

今年以來金控獲利優異，十家金控外資持股比攀高。根據證交所資料統計，今年以來外資敲進國票金（2889）、華南金（2880）等十檔金控股，其中看中美國降息循環議題大舉加碼國票金，今年以來至上周五（17日）日止加碼3.9個百分點寫金控股最高，國票金外資持股比也攀高到13.83％。

美聯準會（Fed）降息時程雖遞延，但表態不太可能升息，有助票券業表現，外資提早布局，今年以來累計買超逾13萬張國票金，對國票金持股比一路攀高，3月突破10％、4月突破11％，5月加碼幅度加劇，推升國票金外資持股比突破12%、13％，上周五攀升至13.83％，逾五年以來新高。

今年以來外資持股比增加第二高為華南金，增加1.13個百分點，上周五外資持股比攀升到18.86％。

華南金決議每股配發現金股利1.2元、股票股利0.1元，共1.3元，配發行情創18年來新高，外資今年以來買超逾11萬張。

另外，外資也買超開發金、元大金、中信金、玉山金、國泰金、兆豐金、富邦金及永豐金，外資持股比增加幅度在0.05到0.8個百分點，其中，以開發金持股比增加最多達0.8個百分點至23.69％，元大金、中信金持股比分別增加0.43個百分點及0.36個百分點達27.46％以及39.47％。