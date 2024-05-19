聽新聞
test
0:00 / 0:00

外資持股金控 占比攀高

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

今年以來金控獲利優異，十家金控外資持股比攀高。根據證交所資料統計，今年以來外資敲進國票金（2889）、華南金（2880）等十檔金控股，其中看中美國降息循環議題大舉加碼國票金，今年以來至上周五（17日）日止加碼3.9個百分點寫金控股最高，國票金外資持股比也攀高到13.83％。

美聯準會（Fed）降息時程雖遞延，但表態不太可能升息，有助票券業表現，外資提早布局，今年以來累計買超逾13萬張國票金，對國票金持股比一路攀高，3月突破10％、4月突破11％，5月加碼幅度加劇，推升國票金外資持股比突破12%、13％，上周五攀升至13.83％，逾五年以來新高。

今年以來外資持股比增加第二高為華南金，增加1.13個百分點，上周五外資持股比攀升到18.86％。

華南金決議每股配發現金股利1.2元、股票股利0.1元，共1.3元，配發行情創18年來新高，外資今年以來買超逾11萬張。

另外，外資也買超開發金、元大金、中信金、玉山金、國泰金、兆豐金、富邦金及永豐金，外資持股比增加幅度在0.05到0.8個百分點，其中，以開發金持股比增加最多達0.8個百分點至23.69％，元大金、中信金持股比分別增加0.43個百分點及0.36個百分點達27.46％以及39.47％。

國票金 外資

延伸閱讀

Fed官員表態不急著降息 利率應維持高檔更久…

他賣元大金（2885）賺近45萬！曝下次「買進時機」

近期賺賠都超過百萬…今天賺206萬多！ 金融股肥羊：若中信金跌至34元想借錢炒股

中信金（2891）股價飆還能買嗎？不敗教主揭：為何過去股利差為何堅持存它！

相關新聞

五金控本周法說 揭獲利展望

金控超級法說周開跑。根據各家公司公布資訊，本周共有五家金控，包括合庫金控、富邦金控、永豐金控、國泰金控與華南金控將舉行法...

五大金融股主權基金加碼 中信金、合庫金等擁三優勢

大盤多頭氣盛，金融股迎來大爆發，金融股指數上周五（17日）收1,974點，為1990年4月以來新高紀錄，去年以來持續加碼...

外資持股金控 占比攀高

今年以來金控獲利優異，十家金控外資持股比攀高。根據證交所資料統計，今年以來外資敲進國票金、華南金等十檔金控股，其中看中美...

豐興鋼筋 下周可望開平盤

在買氣鈍化、國際廢鋼報價緩跌下，市場預期豐興（2015）等條鋼廠下周鋼筋盤價以平盤開出機會大，延續本周盤整格局，靜待下游...

柏文加速展店 未來三季獲利看增

本土健身中心最大業者柏文（8462）將自6月展開新一輪展店行動，加上巴黎奧運登場，該公司看好可帶動台灣新一波運動熱潮，未...

王品董座陳正輝 將申讓千張持股

王品（2727）董事長陳正輝昨（17）日申報，將以鉅額逐筆交易方式，將自5月20日起至6月19日期間，轉讓共1,000張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。