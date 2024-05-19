聽新聞
test
0:00 / 0:00

五大金融股主權基金加碼 中信金、合庫金等擁三優勢

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
大盤多頭氣盛，金融股迎來大爆發。 路透
大盤多頭氣盛，金融股迎來大爆發。 路透

大盤多頭氣盛，金融股迎來大爆發，金融股指數上周五（17日）收1,974點，為1990年4月以來新高紀錄，去年以來持續加碼金融股的國際兩大主權基金挪威中央銀行、新加坡政府成大贏家，加碼對象包括中信金（2891）、合庫金、元大金、永豐金及台中銀。

台新投顧副總黃文清指出，國內整體金融業今年不管是第1季或前四月結算，都是高成長，加上去年以來高股息ETF備受青睞，近期高股息ETF成分股調整過程中，金融股因今年配息高於預期更成為新寵，吸引外資與主權基金青睞。

主權基金加碼金融股 圖／經濟日報提供
主權基金加碼金融股 圖／經濟日報提供

金融股近期陸續公布前十大股東名單，根據已公布各大金融股統計，國際兩大主權基金出現在已公布前十大股東的七檔金融股中，包括台中銀、國泰金、永豐金、中信金、元大金、合庫金及上海商銀，顯見金融股相當受到青睞。

其中有五檔金融股見到主權基金加碼跡象。依最新公布的前十大股東統計來看，新加坡政府加碼了中信金、元大金、合庫金和永豐金；銀行股方面，台中銀也見到增持動作。

其中新加坡政府大買中信金15.67萬張最多，躍升為中信金第一大股東，持股比從上年度3.12％增加到3.89％，增加0.77個百分點；新加坡政府也大買合庫金10.16萬張，成為合庫金第八大股東，持股比達0.69％；加碼元大金，持股比從上年度2.15％增加到最新公布的2.86％，增加9.39萬張。

挪威央行則增持永豐金、中信金及台中銀，分別躍升為永豐金第九大股東、中信金第八大股東及台中銀第七大股東。增持比例上，挪威央行對永豐金持股比增加0.18個百分點至1.47％，增加逾3.55萬張；對中信金增持0.05個百分點至1.52％，增加逾萬張；對台中銀持股比增持0.05個百分點至1.18％，增加逾0.5萬張。

2022年金融業獲利下滑，兩大國際主權基金當時逆勢抄底國內多檔金融股，包括中信金、國泰金、玉山金，以及銀行股的台中銀與台企銀。

黃文清認為，金融股受惠基本面、評價面及股息殖利率夠高三大優勢，因此吸引外資與主權基金青睞。

2023年國內金融業獲利大幅增長，據金管會統計，2023年金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前純益7,036億元，史上次高，加上台灣金融環境穩定，預期金融業獲利增加將帶動股利成長，這一次兩大國際主權基金加碼標的，明顯以銀行、證券為主體的金融股為主，顯見著眼升息環境有助於銀行利差空間擴大等利基因素。

中信金 合庫金 金融股

延伸閱讀

00940換股揭曉…長榮（2603）未踢除！ 女子：亮點是金融股及長榮航的加入

醫師是高薪職業？ 金融股肥羊「一年2千多萬」：炒股賺的…收入微薄到可笑

近期賺賠都超過百萬…今天賺206萬多！ 金融股肥羊：若中信金跌至34元想借錢炒股

00878股價連升！全因金融股帶動 「最後一棒」出現該跑嗎？專家：抱牢

相關新聞

五金控本周法說 揭獲利展望

金控超級法說周開跑。根據各家公司公布資訊，本周共有五家金控，包括合庫金控、富邦金控、永豐金控、國泰金控與華南金控將舉行法...

五大金融股主權基金加碼 中信金、合庫金等擁三優勢

大盤多頭氣盛，金融股迎來大爆發，金融股指數上周五（17日）收1,974點，為1990年4月以來新高紀錄，去年以來持續加碼...

外資持股金控 占比攀高

今年以來金控獲利優異，十家金控外資持股比攀高。根據證交所資料統計，今年以來外資敲進國票金、華南金等十檔金控股，其中看中美...

豐興鋼筋 下周可望開平盤

在買氣鈍化、國際廢鋼報價緩跌下，市場預期豐興（2015）等條鋼廠下周鋼筋盤價以平盤開出機會大，延續本周盤整格局，靜待下游...

柏文加速展店 未來三季獲利看增

本土健身中心最大業者柏文（8462）將自6月展開新一輪展店行動，加上巴黎奧運登場，該公司看好可帶動台灣新一波運動熱潮，未...

王品董座陳正輝 將申讓千張持股

王品（2727）董事長陳正輝昨（17）日申報，將以鉅額逐筆交易方式，將自5月20日起至6月19日期間，轉讓共1,000張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。