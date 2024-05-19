五大金融股主權基金加碼 中信金、合庫金等擁三優勢

大盤多頭氣盛，金融股迎來大爆發，金融股指數上周五（17日）收1,974點，為1990年4月以來新高紀錄，去年以來持續加碼金融股的國際兩大主權基金挪威中央銀行、新加坡政府成大贏家，加碼對象包括中信金（2891）、合庫金、元大金、永豐金及台中銀。

台新投顧副總黃文清指出，國內整體金融業今年不管是第1季或前四月結算，都是高成長，加上去年以來高股息ETF備受青睞，近期高股息ETF成分股調整過程中，金融股因今年配息高於預期更成為新寵，吸引外資與主權基金青睞。

主權基金加碼金融股 圖／經濟日報提供

金融股近期陸續公布前十大股東名單，根據已公布各大金融股統計，國際兩大主權基金出現在已公布前十大股東的七檔金融股中，包括台中銀、國泰金、永豐金、中信金、元大金、合庫金及上海商銀，顯見金融股相當受到青睞。

其中有五檔金融股見到主權基金加碼跡象。依最新公布的前十大股東統計來看，新加坡政府加碼了中信金、元大金、合庫金和永豐金；銀行股方面，台中銀也見到增持動作。

其中新加坡政府大買中信金15.67萬張最多，躍升為中信金第一大股東，持股比從上年度3.12％增加到3.89％，增加0.77個百分點；新加坡政府也大買合庫金10.16萬張，成為合庫金第八大股東，持股比達0.69％；加碼元大金，持股比從上年度2.15％增加到最新公布的2.86％，增加9.39萬張。

挪威央行則增持永豐金、中信金及台中銀，分別躍升為永豐金第九大股東、中信金第八大股東及台中銀第七大股東。增持比例上，挪威央行對永豐金持股比增加0.18個百分點至1.47％，增加逾3.55萬張；對中信金增持0.05個百分點至1.52％，增加逾萬張；對台中銀持股比增持0.05個百分點至1.18％，增加逾0.5萬張。

2022年金融業獲利下滑，兩大國際主權基金當時逆勢抄底國內多檔金融股，包括中信金、國泰金、玉山金，以及銀行股的台中銀與台企銀。

黃文清認為，金融股受惠基本面、評價面及股息殖利率夠高三大優勢，因此吸引外資與主權基金青睞。

2023年國內金融業獲利大幅增長，據金管會統計，2023年金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前純益7,036億元，史上次高，加上台灣金融環境穩定，預期金融業獲利增加將帶動股利成長，這一次兩大國際主權基金加碼標的，明顯以銀行、證券為主體的金融股為主，顯見著眼升息環境有助於銀行利差空間擴大等利基因素。