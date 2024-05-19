五金控本周法說 揭獲利展望

金控超級法說周開跑。根據各家公司公布資訊，本周共有五家金控，包括合庫金控、富邦金控（2881）、永豐金控、國泰金控與華南金控將舉行法說會，其中，合庫金率先於21日登場，富邦金與永豐金選在23日舉行，國泰金與華南金則是在24日接棒。

今年以來，國內外股市屢創新高、金融業財務投資獲利頗豐，加上存放與財富管理等業務穩定成長，多數金控獲利表現亮眼、寫下歷年佳績。

其中，合庫金將於21日下午舉行法說會，會中將公布今年第1季營運及財務概況。合庫金今年前三月獲利穩健，累計稅後純益為53.8億元，年增6.8％，每股稅後純益（EPS）為0.36元。

富邦金在23日登場的法說會上，除發布今年第1季營運狀況外，也將公布富邦人壽隱含價值，會議將由金控總經理韓蔚廷主持。

富邦金控今年前三月稅後純益303.85億元、EPS為2.33元，其中，台北富邦銀行、富邦證券單月及前三月獲利皆創歷年同期新高。

永豐金同樣是在23日舉辦法說會。永豐金先前公告，今年第1季累計稅後純益為68.78億元，年增率44.8%，大幅成長主要受惠於資本市場熱絡，銀行與證券獲利皆創歷年同期新高。

國泰金與華南金法說會24日上陣，會中將公布今年第1季營運概況。國泰金今年第1季累計稅後純益371.9億元，創歷史次高，EPS為2.57元；受惠於今年以來金融市場上行，子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益皆創新高。

華南金今年前三月稅後純益為56.34億元、年增12.6％，EPS為0.41元。