王品董座陳正輝 將申讓千張持股

經濟日報／ 記者魏鑫陽嚴雅芳／台北報導
王品集團董事長陳正輝。 （聯合報系資料庫）
王品集團董事長陳正輝。 （聯合報系資料庫）

王品（2727）董事長陳正輝昨（17）日申報，將以鉅額逐筆交易方式，將自5月20日起至6月19日期間，轉讓共1,000張王品持股予樂恆投資公司。公司表示，大股東此次轉讓持股，是為確保公司長遠發展及持股穩固。

陳正輝原持有王品股票3,379張，此次轉讓1,000張後，持股將降至2,379張。王品表示，大股東為確保公司長遠發展及持股穩固，所以轉讓持股給控股公司樂恆投資，以股權的永續性支持專營經營團隊，未來公司營運仍會以專業團隊作為主要經營決策的依據。

王品去年董事改選時，策略性選任新任法人董事樂恆投資，這家公司2020年10月代表人更改為陳渝媃，為陳正輝的二女兒。因此外界普遍認為，陳正輝此舉除有節稅目的外，也為後續接班鋪路，雖然公司營運將以專業團隊為主，但股權結構的相對穩定對於公司長久發展也相當重要。

王品昨日收盤價為235.5元，上漲2.50元、漲幅1.07%。

延伸閱讀

王品旗下肉次方向瓦城下戰帖 推4款限定泰式菜色吃到飽

送A5和牛、蝦蝦瀑布！ 王品5鍋物品牌「母親節加碼送」

送雙人套餐、蟹黃龍蝦球！王品4品牌 母親節限時加菜

王品「莆田」台灣大道店煥新 輕奢饗宴搶母親節商機

相關新聞

王品董座陳正輝 將申讓千張持股

王品（2727）董事長陳正輝昨（17）日申報，將以鉅額逐筆交易方式，將自5月20日起至6月19日期間，轉讓共1,000張...

豐興鋼筋 下周可望開平盤

在買氣鈍化、國際廢鋼報價緩跌下，市場預期豐興（2015）等條鋼廠下周鋼筋盤價以平盤開出機會大，延續本周盤整格局，靜待下游...

柏文加速展店 未來三季獲利看增

本土健身中心最大業者柏文（8462）將自6月展開新一輪展店行動，加上巴黎奧運登場，該公司看好可帶動台灣新一波運動熱潮，未...

雲豹能源入選MSCI全球小型指數成分股

雲豹能源（6869）多角化拓展再生能源布局有成，指數編纂公司MSCI日前公布半年度調整結果，全球小型指數成分股中，雲豹能...

東元法說會／下周董事改選 董座邱純枝：希望11席全拿

機電大廠東元（1504）17日召開法說會，針對下周5月24日舉行股東常會並進行董事改選，董事長邱純枝表示，希望11席全拿...

00940換股欽點金融股？京城銀（2809）、玉山金（2884）強勢上漲

00940今（17）日盤後公布換股名單，金融股中京城銀（2809）、玉山金（2884）表現強勢，京城銀盤中大漲逾4%，玉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。