王品董座陳正輝 將申讓千張持股
王品（2727）董事長陳正輝昨（17）日申報，將以鉅額逐筆交易方式，將自5月20日起至6月19日期間，轉讓共1,000張王品持股予樂恆投資公司。公司表示，大股東此次轉讓持股，是為確保公司長遠發展及持股穩固。
陳正輝原持有王品股票3,379張，此次轉讓1,000張後，持股將降至2,379張。王品表示，大股東為確保公司長遠發展及持股穩固，所以轉讓持股給控股公司樂恆投資，以股權的永續性支持專營經營團隊，未來公司營運仍會以專業團隊作為主要經營決策的依據。
王品去年董事改選時，策略性選任新任法人董事樂恆投資，這家公司2020年10月代表人更改為陳渝媃，為陳正輝的二女兒。因此外界普遍認為，陳正輝此舉除有節稅目的外，也為後續接班鋪路，雖然公司營運將以專業團隊為主，但股權結構的相對穩定對於公司長久發展也相當重要。
王品昨日收盤價為235.5元，上漲2.50元、漲幅1.07%。
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