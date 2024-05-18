柏文加速展店 未來三季獲利看增

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

本土健身中心最大業者柏文（8462）將自6月展開新一輪展店行動，加上巴黎奧運登場，該公司看好可帶動台灣新一波運動熱潮，未來三季營收與獲利逐季顯著增長可期。

柏文表示，依據財政部統計資料顯示，去年度全國健身中心、健康俱樂部的銷售額為170.86億元，全年銷售額較前年度153.37億元成長11.4%，已超越疫情前銷售額水準。

同時，根據教育部體育署委託學術機構執行調查，台灣有做運動的民眾最常從事的運動項目屬於「上民間健身房」者比率逐年成長，由2014年的2.4%攀升至2023年為5.2%，可看出「上健身房」運動已成為台灣民眾流行的運動文化。

面對規律運動人口不斷成長，該公司掌握市場趨勢，以穩健的腳步於全台灣布建據點。去年底，旗下戰略品牌「健身工廠」已在全台建置70處營運據點，今年前四月並再開出四個場館，接續，新據正緊鑼密鼓籌備中，預計6月將啟動新展店行動。

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