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豐興鋼筋 下周可望開平盤

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

在買氣鈍化、國際廢鋼報價緩跌下，市場預期豐興（2015）等條鋼廠下周鋼筋盤價以平盤開出機會大，延續本周盤整格局，靜待下游啟動庫存回補。

市場人士表示，先前面對買盤延遲釋出態勢，以豐興為首的條鋼廠伴隨著國際廢鋼走跌，5月初展開一波降價求單行動，調降鋼筋盤價和廢鋼收購價每公噸各300元，吸引下游回應進場回補庫存，挹注全台鋼廠業界總共有超過10萬公噸的新單落袋。

進入本周，隨著買盤告一段落，豐興率先以平盤開出新盤，鋼筋盤價和廢鋼收購價各持平於每公噸1.94萬元、每公噸1.06萬元，其他鋼廠也陸續跟進，使得鋼筋流通行情持穩於每公噸1.85萬至1.88萬元區間。

業者指出，歷經近一周市場運作，在原料行情方面，主力的美國貨櫃廢鋼處於每公噸348至350美元水準，相較上周的每公噸353美元價位，小跌3至5美元。

至於買氣則未見增溫，研判下周鋼筋並無漲價空間，有望延續本周平盤格局。

展望後市，業者認為，未來只要廢鋼市場有個風吹草動，或是盤商及工地客戶庫存去化加速，可望再有回補庫存買盤釋出，屆時，鋼廠可順勢展開新波攻勢。

不過，對市場發展較為不利的，是台灣目前正值梅雨季，接著即將進入颱風季節，包括盤商和工地用戶在庫存去化均會受到影響，恐波及下游回補意願。

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