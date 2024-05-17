東元法說會／下周董事改選 董座邱純枝：希望11席全拿

機電大廠東元（1504）17日召開法說會，針對下周5月24日舉行股東常會並進行董事改選，董事長邱純枝表示，希望11席全拿。

東元今年股東會將改選七席董事和四席獨立董事，公司派和市場派也委託券商向股東徵求委託書。

針對未來董事是否熟悉公司營運業務，邱純枝表示，會邀請兩位沈榮津、利明献他們來，主要就是因為他們對原來業務都有一定的了解，包含能源及重電，尤其是沈榮津過去就有很多指導，加入後也可以給我們很多的方向跟指導。

展望第2季營運，總經理范炘表示，看好機電系統、智慧能源、智慧生活等三大事業群業績可季增兩位數百分比，目前智慧能源在手訂單近250億元，其中綠能業務占比58%。

東元預期第2季機電系統營收較去年同期持平，可較今年第1季成長。智慧能源和智慧生活事業群均可較去年同期成長，比今年第1季增加，季增幅度約兩位數百分比。

東元第1季營收137.29億元，季減4.4%，年減7.8%。主要是機電系統事業群在中國大陸及歐洲地區營收減少，智慧能源工程營收認列時點差異。第1季歸屬於母公司業主淨利11.59億元，季增6.1%，年減29.1%，每股純益0.55元。