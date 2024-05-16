遠雄港布局再傳佳音。遠雄港（5607）昨（16）日宣布，與東風航空貨運承攬（EAST WIND Express）簽署專倉合約，將在桃園國際機場的遠雄自由貿易港區的貨運園區，布建跨境電商的物流專倉，提供兩岸三地貨運服務。

遠雄港物流專倉預計今年7月投入營運，建物量體約3,900坪，包括地上三層及地下一層，涵蓋辦公區域、作業區及倉儲區等總計2,290坪的室內空間，物流專倉的將可滿足台灣轉運需求，為雙方創造雙贏商機，預計年營收挹注上看2億元。

遠雄港董事長葉鈞耀指出，遠雄航空自由貿易港區為台灣唯一航空自由貿易港區是台灣重大經濟發展計畫之一，也是桃園航空城前導計畫，而且位處於計畫發展的重要核心位置，總投資開發金額已逾250億元。本次東風集團旗下航空貨運承攬公司進駐，藉由雙方共同合作讓國際看見台灣航空快遞貨運產業發展的競爭力。

國內知名的物流集團東風集團董事長楊弼涵表示，這個合作案是歷史性的一刻，本土快遞報關業者終於有自己的獨立快遞通關倉庫，遠雄自貿港的新突破，也是快遞報關的歷史新頁 ，更是東風集團新里程碑的開始，東風將會以此立基與遠雄自貿港團隊一同活絡空運快遞，並締造空運快遞的新榮景，一起再創佳績。