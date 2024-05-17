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東元Q1營運探底 逐季看增

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

東元（1504）今年第1季每股純益0.55元，較去年同期0.78元衰退，東元預期，隨著智慧能源工程認列將進入高峰期，第1季是今年營運最低點，今年營運將逐季成長。

東元表示，今年看來要有很大的復甦比較難，但不會比去年差，預期市況慢慢回溫，第1季是今年最差的一季，今年營運仍追求正成長。

東元2024年4月營收47.78億元，月增2.72%，年增3.84%，是14年以來同期營收新高。東元指出，智慧能源事業群及空調暨智慧生活事業群皆成長，受惠空調需求增加，離岸風電工程營收貢獻；機電系統暨自動化事業群微幅衰退，主要受以巴戰爭及歐洲需求不振等因素影響。

東元前四月累計營收185.08億元，年減4.17%，仍是14年以來同期營收次高。

東元說明，三大業務整體仍受戰爭、主要市場需求不振影響，另外也有部分工程認列時點的因素，影響1-4月整體營收仍略減。

東元公布股東會年報，資料顯示，截至今年4月，群益台灣精選高息ETF持股東元達2.69%，東元表示，高息ETF訴求是東元有穩定的配息政策，東元成為成份股，表示公司股息殖利率高於平均值，營運持續成長，配息穩定，公司經營團隊的營運政策仍以全體利害關係人的利益為最大考量。

東元 營收

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