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東元改選…外資挺公司派 17日法說揭露營運概況

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導
東元電機董事長邱純枝（中）、總經理范炘（左三）率經營團隊。 東元電機／提供
東元電機董事長邱純枝（中）、總經理范炘（左三）率經營團隊。 東元電機／提供

機電大廠東元（1504）5月24日舉行股東常會並進行董事改選，公司派與市場派兩派系各提名董事候選人，公司派人選則獲兩家外資投票建議機構支持，受到矚目。

東元昨（16）日表示，兩家國際知名權威外資投票建議機構ISS（Institutional Shareholder Services） 和GL（Glass Lewis）已先後表態，今年均建議股東「全數支持東元公司提名之所有11名候選人」，反對外部股東菱光科技所提名八位董事及獨立董事候選人。

東元改選暨委託書徵求概況
東元改選暨委託書徵求概況

東元今日舉辦法人說明會說明營運概況。東元上次法說釋出首季是今年谷底的看法，預料對市場景氣，營運狀況，業績成長方向是法人關注角度。

東元今年股東會將改選七席董事和四席獨立董事，公司派和市場派也委託券商向股東徵求委託書。東元公司派提名足額，七席董事候選名單包括東光投資法人代表邱純枝、東和國際投資法人代表黃呈琮、合遠國際投資法人代表周守訓、程本清，新增了現職寶佳關係企業嘉源投資總經理吳素秋，以及沈榮津、利明献兩位金融界大咖；四席獨立董事提名人選包括現任獨董黃協興、新任人選童兆勤、陳慧遊、趙梅君。

業界解讀，東元公司派找來台灣金控董事長沈榮津、中信銀董事長利明献，以自然人身份提名董事名單，顯現公司派一席都不讓的決心。現任董事長邱純枝是否連任頗受市場關注，邱純枝日前表示一切順其自然，黃茂雄則已表示全力支持邱純枝連任。

市場派以黃茂雄長子、菱光科技董事長黃育仁主導，提出四席董事和四席獨立董事候選人名單，包括現任董事黃立聰、侯智元、方頌仁連任，新董事候選人陳良鑑；獨立董事四席候選人包括吳郁萱、李明萱、黃昭景、楊博閔。

東元表示，權威外資投票建議機構均給予相同的投票建議，顯示公司提名人選符合東元未來發展方向，也是給予經營團隊的努力與成果的肯定。

東元 股東會

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