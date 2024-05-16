建國法說會／業外處分兆聯實業持股獲利挹注 第1季獲利跳增1.7倍
建國工程（5515）16日在法說會中表示，首季除了本業工程案穩定成長、挹注下，業外因有處分部分兆聯實業（6944）股票的投資收益貢獻，推升單季獲利有大幅成長。
建國工程首季營收達11.62億元、年增12.6%，毛利率達9.6%、較去年同期減少0.5個百分點，稅後純益達2.17億元、年增1.7倍，首季每股純益達0.86元，優於去年同期的0.31元。
建國工程目前在建工程案約15案，總承攬金額為491億元，其中住宅有四案、公共工程八案、廠辦商辦三案，在手未交工程案量達346億元。
建國工程表示，由於目前公共工程案有物價調整機制，降低接案風險，有利工程案長期接案，搭配民間住宅案鞏固獲利能見度，營運將更加穩健。
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