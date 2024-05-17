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他賣元大金（2885）賺近45萬！曝下次「買進時機」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友賣掉元大金持股。本報資料照片
網友賣掉元大金持股。本報資料照片

台股16日連續二日收盤站穩21,000元大關，再創歷史新高。近日金融股表現亮眼，有網友賣出元大金（2885）持股，並曬出五筆交易明細，賺進近45萬元的收益，他規劃下次買進時機為除權息後。

元大金控最新十大股東出爐，在獲利與股利穩健成長下，元大金十大股東中的新加坡政府基金，一年來大幅加碼元大金9.3萬餘張，富邦人壽也加碼2.4萬餘張，再加上新進榜十大股東的國泰台灣ESG永續高股息ETF保守估計加碼至少1.4萬餘張，合計三大機構法人就大幅加碼元大金股票超過13.2萬張。

一名網友PTT發文表示，元大金股價創新高，他認為有機會上漲至33元，不過他仍先賣出27張持股，以回收資金調節持股部位，他預計等股價33元左右會再持續賣出，並減碼至50張，再參加除權息，至於後續買進的時機應為除權息後。

其他人則留言「賺翻了賺翻了」、「同喜，最近也想調節付頭期款了」、「恭喜賺爛..99我...咕嚕咕嚕」、「我昨天就賣了，根本韭菜」、「17抱到現在，也在考慮要不要出，但大盤一直噴」、「我成本16.85也在猶豫」、「今天5張全出了」、「30還買，還賺到安全離場，真服了你，我成本24一直出不了場」。

ETF PTT 元大金 台股 韭菜

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