張菲也買鴻海（2317）股票！網看成本價試算 羨慕喊：賺爛了

台股再創歷史新高，鴻海股價也節節高升，「綜藝大哥大」張菲曾坦言自己擁有上千張的鴻海股票，從60元就開始買，如今股價飆破140元，報酬恐破上億。PTT網友試算「成本8千萬，現值1億7千萬」，有人直呼「賺爛了！」

台股16日開高走低，盤中最高一度拉升至21515.52點，終場收在21304.26點，上漲157.05點，漲幅0.74%，再創歷史新高。針對近日股價亮眼的鴻海，女星吳怡霈13日表示，她十年前買進鴻海股票，放著放著自己都忘記持股，如今賺了45萬元，投報率830%，不只她，連張菲都曾坦言自己擁有上千張的鴻海股票。

一名網友在PTT發文分享新聞並表示，「別人貪婪時要恐懼，話人人都會說，問題是你自己樂觀你自己都不知道，還在說別人恐懼，這才是問題所在。凡所有相皆是虛妄，大部份的人在股市中都被境界所轉，能夠真正內觀的人少之又少，整天看圖說故事，被修理也是剛好而已」。

其他人則留言「董至成都沒出了，你有他懂嗎」、「長線投資，不用看盤」、「這對他來說也是閒錢吧」、「他不缺錢，這種人擺著無感」、「1千張股息光分離扣稅也要繳150萬」、「漲上來一堆藝人跑出來」、「對他真的就只是數字」、「千張成本80..........賺爛了」、「一堆藝人都有鴻海」、「不用一堆藝人，菜市場啊嘜人手一張鴻海」、「真夠有錢，以前的綜藝咖知道買房就是買股都賺爆」。

還有人留言「都有千張，那就領股利領到死，幹嘛賣」、「還可以漲，直到你各位的長輩開始提到張菲買鴻海就要跑了」、「他財產有幾億，不賣也能過生活，主持節目一集幾十萬，隨便一年也能賺幾千萬，鄉民能有像他這樣財力可以耗？」、「炫耀不完吧，他連房子都是搞不好都是10萬一坪入手的」。