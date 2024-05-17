快訊

立院簽到爆衝突！黃國昌遭「打臉」 郭國文吼：不要噴口水

阿根廷列車衝撞90人傷！經濟困局埋下失修禍因

蘋果又出包！App Store套裝APP價格出錯 開發者「賣愈多虧愈多」

外資搶買⋯華航（2610）在漲什麼？網曝1大優勢：塞港改靠它了

聯合新聞網／ 綜合報導
台股16日大漲超過200點，航空雙雄跟著起飛，華航上漲超過4%，一度衝至23.8元，創下波段新高。（圖／華航提供）
台股16日大漲超過200點，航空雙雄跟著起飛，華航上漲超過4%，一度衝至23.8元，創下波段新高。（圖／華航提供）

台股16日再創歷史新高，盤中最高一度拉升至21515.52點，終場收在21304.26點，上漲157.05點，其中華航擠進外資買超前三名的標的。PTT網友討論「華航在漲什麼？」其他人則留言「塞港換空運，華航的貨機很多」。

華航16日以22.95元開出，盤中一度拉升至24元，終場收在23.85元，創下去年9月來新高，上漲1.1元，漲幅4.83%，成交量逾18萬張；三大法人同步買超，外資買超32,087張，投信買599張，自營商買8,574張。

一名網友在PTT發文問「華航在漲什麼？」他表示，華航「睡了大半年」，一早莫名其妙「拉了一根」，但財報發佈後股價已經反應過，如今股價再度大漲，他好奇「華航是有什麼小道利多消息沒有公佈嗎？」

其他人則留言「520行情」、「趁油價低檔趕緊拉起來出，不然又要套了」、「要買陽明要快，接下來快船要發動」、「暑假要到了」、「行情在懷疑中誕生」、「法人們一堆早知道，跟上就對了」、「等復航就利空出盡了吧」、「漲在你不敢買的時候，近日華航借券狂回補」、「現在航空類股我覺得跟航運一樣，都在那邊短線沖來沖去而已，當然想做短線賺幾毛錢的自然會進進出出」。

還有人留言「等真的復航後面還有很多可以炒的啦，要買幾台飛機，要多多少航班，營業額不知道井噴幾倍，不過這四年難啦」、「等520公布利多，搞不好就跌了」、「逃跑概念股 520後才是利多，傻傻的」、「有錢人每個月預留機位逃跑」、「明天就跌回去」、「我國政府不是大力推動新南向政策，怎麼航空股沒有反應？難道只是鍵盤南向？」

PTT 台股 華航

相關新聞

外資搶買⋯華航（2610）在漲什麼？網曝1大優勢：塞港改靠它了

台股16日再創歷史新高，盤中最高一度拉升至21515.52點，終場收在21304.26點，上漲157.05點，其中華航擠進外資買超前三名的標的。PTT網友討論「華航在漲什麼？」其他人則留言「塞港換空運，華航的貨機很多」。

東元改選…外資挺公司派 17日法說揭露營運概況

機電大廠東元5月24日舉行股東常會並進行董事改選，公司派與市場派兩派系各提名董事候選人，公司派人選則獲兩家外資投票建議機...

東元Q1營運探底 逐季看增

東元今年第1季每股純益0.55元，較去年同期0.78元衰退，東元預期，隨著智慧能源工程認列將進入高峰期，第1季是今年營運...

建國擬現金減資20%

建國工程（5515）昨（16）日在法說會中表示，目前在手未交工程案量達346億元，且將現金減資20%，未來獲利能見度將拉...

遠雄港布建物流專倉

遠雄港布局再傳佳音。遠雄港（5607）昨（16）日宣布，與東風航空貨運承攬（EAST WIND Express）簽署專倉...

陽明北美線運價調漲

陽明（2609）昨（16）日通知客戶亞洲-北美每40櫃再加收GRI（綜合費率附加費）1,000美元，顯示貨櫃海運熱度未歇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。