外資搶買⋯華航（2610）在漲什麼？網曝1大優勢：塞港改靠它了

台股16日再創歷史新高，盤中最高一度拉升至21515.52點，終場收在21304.26點，上漲157.05點，其中華航擠進外資買超前三名的標的。PTT網友討論「華航在漲什麼？」其他人則留言「塞港換空運，華航的貨機很多」。

華航16日以22.95元開出，盤中一度拉升至24元，終場收在23.85元，創下去年9月來新高，上漲1.1元，漲幅4.83%，成交量逾18萬張；三大法人同步買超，外資買超32,087張，投信買599張，自營商買8,574張。

一名網友在PTT發文問「華航在漲什麼？」他表示，華航「睡了大半年」，一早莫名其妙「拉了一根」，但財報發佈後股價已經反應過，如今股價再度大漲，他好奇「華航是有什麼小道利多消息沒有公佈嗎？」

其他人則留言「520行情」、「趁油價低檔趕緊拉起來出，不然又要套了」、「要買陽明要快，接下來快船要發動」、「暑假要到了」、「行情在懷疑中誕生」、「法人們一堆早知道，跟上就對了」、「等復航就利空出盡了吧」、「漲在你不敢買的時候，近日華航借券狂回補」、「現在航空類股我覺得跟航運一樣，都在那邊短線沖來沖去而已，當然想做短線賺幾毛錢的自然會進進出出」。

還有人留言「等真的復航後面還有很多可以炒的啦，要買幾台飛機，要多多少航班，營業額不知道井噴幾倍，不過這四年難啦」、「等520公布利多，搞不好就跌了」、「逃跑概念股 520後才是利多，傻傻的」、「有錢人每個月預留機位逃跑」、「明天就跌回去」、「我國政府不是大力推動新南向政策，怎麼航空股沒有反應？難道只是鍵盤南向？」