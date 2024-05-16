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開發金88萬股東看過來 領取紀念品野餐墊有四種方式

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
開發金股東會紀念品野餐墊收合方便攜帶。開發金控／提供
開發金股東會紀念品野餐墊收合方便攜帶。開發金控／提供

開發金控（2883）預定6月14日召開股東會，股東會紀念品為經典野餐墊，持有股數達1,000股以上普通股股東想要領取紀念品的方式有四種，但持有普通股未滿1,000股的零股股東，除以視訊出席、電子投票方式行使表決權或股東親自出席股東會者得領取外，則不予發放。

如果持股超過1,000股以上股東，領取股東會紀念品經典野餐墊的方式，包括如下：

1.即日起至6月7日洽徵求人領取 (例假日除外)，請持第三聯委託書於「委託人」欄簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。但須留意各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。

2.於下周一5月20日起至5月29日洽受託代理人領取(例假日除外)，股東持第三聯委託書於「委託人」欄簽名或蓋章，並對各議案表示意見後，洽各股務代理機構受託代理地點辦理。

3.股東會當日以視訊出席及113年5月15日至113年6月11日完成電子投票作業之股東且未重複填具委託書委託他人出席之股東，於7/1~113/7/3 每日9:00~17:00請攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之電子投票「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，洽凱基證券股務代理部領取紀念品。

4.於6/14股東會會場領取，股東會會場發放紀念品至上午10:30或會議結束為止，會後不補發。

投票 股東會紀念品 野餐 開發金控

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