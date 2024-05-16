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營造股王潤弘：2024年市場「非常正面」 營運重回成長軌道

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
營造大廠潤弘16日舉行股東常會，會中承認2023年年報，並通過配發現金股利5.4元、股票股利4元，合計9.4元。記者陳美玲／攝影
營造大廠潤弘16日舉行股東常會，會中承認2023年年報，並通過配發現金股利5.4元、股票股利4元，合計9.4元。記者陳美玲／攝影

營造大廠潤弘（2597）16日舉行股東常會，會中承認2023年年報，並通過配發現金股利5.4元、股票股利4元，合計9.4元。潤弘董事長李志宏對股東表示，今年首季已顯示營運重回成長軌道，且在四大趨勢驅動下，今年市場和營運會「非常正面」。

李志宏指出，去年度因承攬數個大型建案處於驗收期，同時新工程案又同步進行，以致去年營運短少，但不過今年首季營運已重回成長軌道，且市場需求相當正面，看好後續市場和營運。

潤弘總經理莫惟瀚表示，今年工程市場有四大趨勢，包括政府土木工程案量持續放大，第二政府力推社會住宅，接下來也會放量招標，第三北中南大型開發案陸續釋出，第四危老、都更需求強勁，因此認為接下來市場「非常正面」。

潤弘今股東會通過配發現金5.4元、股票4元總計9.4元股利，接下來股本將由現行的18.5億元，擴大至25.9億元，有利未來潤弘可承攬的工程案放大，未來集團規模將持續壯大。

潤弘今年第1季營收53.57億元、年增11.2%，毛利率15.89%，較去年同期增加4.21個百分點，稅後純益3.96億元，年增69.9%，每股純益(EPS)達2.14元，優於去年同期1.26元。

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