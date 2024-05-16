快訊

暗指國會改革法案？柯建銘預告：立院明天恐爆發史上最嚴重衝突

3年前這一天「全台最恐慌」 他回憶震撼畫面：賣場現排隊人潮

下半年進入產業旺季 望隼總座喊出貨以大陸市場為主

中央社／ 台北16日電

生技股后隱形眼鏡製造廠望隼今天舉辦法說會，總經理石安說，今年下半年進入旺季，8月起營運有望開始向上，較大出貨量在中國市場。

至於擴廠計畫，子公司江蘇視准新租廠房，近期將取得生產許可，盼貢獻明年中國大陸雙11產能。

望隼主要業務為研發、製造及銷售拋棄式隱形眼鏡，也承接國內外隱形眼鏡品牌商ODM業務。因近視人口集中亞洲，為初期發展重心；今年第1季三大市場布局，中國大陸市場營收占比最高，達54%，其次為日本市場42%，台灣市場為4%。

望隼第1季營收新台幣7.68億元，稅後純益為1.82億元，年增102.5%，每股純益（EPS）3.42元，獲利大幅成長是因經濟規模效益顯現。

第1季以產品營收占比來看，一般透片和一般美瞳片皆占40%、濾藍光美瞳片占11%、濾藍光透片占9%。

大陸市場隱形眼鏡滲透率僅8%，遠低於其他東亞地區，有很大成長空間。望隼科技在大陸有工廠，可就近服務客戶，具有競爭優勢。看好線上市場快速增長，望隼主要耕耘線上市場發展。

談到日本市場，他表示，因屬隱形眼鏡高滲透率國家，需要更多機能性產品， 去年放眼整體市場，近視和遠視鏡片年成長2.2%，散光鏡片成長6.7%，多焦鏡片成長15.2%，美瞳片成長率5.2%。望隼繼透片、美瞳片、濾藍光片後，將在今年推廣散光、多焦、二代濾藍光鏡片，以擴大市占率。

石安說，以整體市況來看，中國市場每年以10%到20%成長，第1季因是淡季，稼動率僅8成，不過下半年將進入產業旺季，較大出貨市場在中國；日本矽水膠因證照明年第1季取得，出貨會遞延明年第1季。

子公司江蘇視准生產軟式拋棄式隱形眼鏡，今年將擴廠，將貢獻明年雙11旺季產能。

隱形眼鏡

延伸閱讀

馬斯克旋風訪華後 特斯拉在中國加速運轉

紅綠燈故障 江蘇渣土車撞校巴釀死！家長控當局拖延公布真相

中租KY（5871）爆量下跌...監管壓力是主因？專家點1隱憂：恐衰退

Genesis G80 EV Magma概念車預告全新旗艦電動轎跑！

相關新聞

長榮（2603）現在還可以買嗎？ 專家「答案在文章裡」：有賺錢但也有人看了賠錢

答案就在文章裡。同樣的資料，同樣的財報，同樣的文章，有人看了賺錢，有人看了賠錢，其實那一直是你的問題...

開發金88萬股東看過來 領取紀念品野餐墊有四種方式

開發金控（2883）預定6月14日召開股東會，股東會紀念品為經典野餐墊，持有股數達1,000股以上普通股股東想要領取紀念...

營造股王潤弘：2024年市場「非常正面」 營運重回成長軌道

營造大廠潤弘（2597）16日舉行股東常會，會中承認2023年年報，並通過配發現金股利5.4元、股票股利4元，合計9.4...

88萬股東注意！開發金股東會紀念品樣貌曝光 方便攜帶、打開大面積使用

開發金控（2883）今年的股東會紀念品是「野餐墊」，紀念品本尊長相曝光，方便收闔攜帶打開大面積使用，迎合現代人露營出遊的...

歐線集運指數大漲10% 貨櫃三雄盤中股價上衝

中國大陸的歐線集運指數16日一度大漲11%，帶動貨櫃三雄股價持續上攻，陽明（2609）一度急拉至76.4元，盤中大漲逾4...

金融股續強 這檔壽險股盤中急拉漲停

金融股16日續強，金融指數再創波段新高， 一度來到1,974.48點，富邦金（2881）股價再向上墊高，盤中漲幅逾1%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。