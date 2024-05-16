歐線集運指數大漲10% 貨櫃三雄盤中股價上衝

中國大陸的歐線集運指數16日一度大漲11%，帶動貨櫃三雄股價持續上攻，陽明（2609）一度急拉至76.4元，盤中大漲逾4%；長榮（2603）股價回檔一天後，今再度上漲超過4%；萬海（2615）雖進入處置，但仍小漲逾1%。陽明昨續獲外資大買逾3萬6千多張。

陽明公布自結4月稅後純益29.7億元，年增率91.6%，單月每股純益0.84元。第一季稅後純益93.7億元，年增率達175.7%，每股純益2.69元，一季就賺贏去年全年。

根據歐盟執委會的最新預測，歐元區經濟將邁向軟著陸，通膨可望比先前預期更快降溫，預計通膨率會在2025年下半年重返歐洲央行（ECB）的2%目標，且歐元區20國的經濟，今年將成長0.8%。受惠於出口上揚、旅遊業回春、消費開支增加，歐元區經濟第1季出現復甦跡象，國內生產毛額（GDP）季增0.3%。

業者指出，歐美補庫存需求突然暴衝，貨櫃市場出現搶艙潮，亞洲到北美、歐洲5月已全部滿艙，並出現「按天報價、加價搶艙、長約改簽」的狀況。

報價不僅從每周一次縮短成兩天報一次價格，另因6月以後的艙位嚴重不足，貨主想要搶艙，必須用「現貨價」上船，長約價形同失效，市場傳部分貨主已被通知今年才剛簽的合約要重新談。

也因為市場船舶的排擠效應，全球知名海運公司有八家5月開始加收綜合附加費（GRI），長榮、達飛等六家每40呎櫃加收2,000美元，陽明跟ONE則是加收1,000美元。運價指數也持續上揚，上海集裝箱出口（SCFI）運價指數5/10大漲18%至2,305.79點。

另外，全球第五大航運商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）15日調升全年財測區間，因紅海危機導致業界運能緊縮，全球運量又高於預期，帶動航運價格跳升。