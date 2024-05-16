長榮（2603）現在還可以買嗎？ 專家「答案在文章裡」：有賺錢但也有人看了賠錢

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聯合新聞網／ 股市爆料同學會
長榮海運。聯合報系資料照
長榮海運。聯合報系資料照

股市爆料同學會．秦暢秋】

長榮，永遠在台股創造各種不可思議的神蹟

長榮，永遠在台股創造各種不可思議的神蹟。

本益比曾經低於一不稀奇，連續四個月低於一，被視為理所當然，這才稀奇。

3/15公佈配息配10元，殖利率5.45%，不漲不稀奇，一公佈當天跌17元，不但跌掉全部配息，連全年賺的16.7元也全部跌掉還倒貼。

5/14公佈第一季EPS 8.14元，215元換算本益比只有6.6倍，市場不買單，一天跌掉11.5元，等於1.41個第一季EPS，硬把本益比拉到剩6.25倍。

凡此種種，族繁不及備載，偉哉神島股市，悲哉長榮海運。

看壞的，做短的，趕快賣一賣，不要那邊嘴。長線的，看一下一年來的線型圖，是越殺越低，還是越拉越高。秋哥說過很多次，短線不要跟趨勢面和消息面作對，長線不要跟基本面和財報作對。秋哥也說過很多次，沒耐心的人，修養不好的人，不要買長榮，會賠錢，會氣死你。

不要再問秋哥現在可不可以買，我講過太多次了，答案就在文章裡。同樣的資料，同樣的財報，同樣的文章，有人看了賺錢，有人看了賠錢，其實那一直是你的問題，不是秦暢秋的問題。

秋半仙三月的影片就有講了，準到靠北，可是，三月份的股價多少？現在多少？

20240307 預告高配息，股價大崩盤？

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文：長榮，永遠在台股創造各種不可思議的神蹟

航運股 長榮

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