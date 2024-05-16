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航空雙雄起飛 華航再創波段新高

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
台股16日大漲超過200點，航空雙雄跟著起飛，華航上漲超過4%，一度衝至23.8元，創下波段新高。（圖／華航提供）
台股16日大漲超過200點，航空雙雄跟著起飛，華航上漲超過4%，一度衝至23.8元，創下波段新高。（圖／華航提供）

台股16日大漲超過200點，航空雙雄跟著起飛，華航（2610）上漲超過4%，一度衝至23.8元，創下波段新高，長榮航（2618）上漲逾2%。華航4月營收達165.73億元，年增9.1%，法人表示，華航合併營收增加幅度高於成本費用的增加幅度，上修全年獲利至104億元，年增53%。

華航4月營收連三月正成長達165.73億元，年增9.1%；長榮航營收178.7億元，年增17.4%。

華航4月客、貨運表現佳。4月客運收入持續站穩百億，達105.55億元，年增12.0%；以東北亞成長幅度最大，東南亞、歐洲旅客人次也較前月增加，其中阿姆斯特丹、獨家布拉格航線都有近九成表現，挹注客運成長動能。展望後市，5月平均訂位達八成且持續增加中，端午假期前後機位需求也湧現。

4月貨運則受惠電商及半導體機台供貨持續增加，艙位需求強勁，貨運營收達為47.03億元，月增1.7%。

長榮航今年第1季航班數已恢復至疫情前90%，載客數已優於疫情前4%，目前看起來第2、3季機票訂位依舊較去年成長，需求持續成長下，加上航空成本上升，支撐票價維持高檔區間，法人預期今年客運營收有望年增8.5%。

疫情前長榮航港澳大陸航點共有28個，疫後僅復飛8個，若兩岸順利開放交流，有助於2025年客運營收年增9.9%。

貨運方面，跨境電商、AI伺服器需求急速增加，5月航空貨運市場旺，甚至出現「惜售」的情形。

營收 長榮航

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