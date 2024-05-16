鴻海（23127）夏普事件昨天只買到一張166元！ 專家：長線閉眼「買綠不買紅」

【股市爆料同學會．King】

編按：原文發文時間為5月15日

這次夏普事件只收到一張166

下圖看到我是166、164、162、160去佈單，但其實是盤前一路從168一直佈單到155，然後在8:57到59分之間快速刪單及改價，57分才開始改是因為法人程式假單在57分才會有明顯抽單反應（以前是55分後就抽），59分之前改完是因為59分之後會自動鎖單，不能再改。

股票市場各種人都有，沒做功課的投資人不少，財報後的各種解讀和看法都有，普遍不如預期的看法居多就可懷疑隔天偏跌機會大，個人長期看多的基礎下，就是好的進場機會。

曾多次發文做多要做聰明的多，利用市場恐慌的心態去順勢低接，將法說財報看法落差轉換成利潤落差，這方法要求短時間專注看盤及密集改單，並需要多裝置同步看盤求穩定不斷線，不適合沒時間且不貪小利差的人，小弟退休沒事有充分時間，就順便賺點零花。

財報大家各自解讀，也請大家彼此尊重不同看法，沒必要攻擊不同看法，就是因為有不同意見，市場才會波動、才有賺賠、才有勝敗、才有悲歡、才有資深投資人見機取利的機會。

小弟不鼓勵短線進出，此文只是讓大家知道小弟如何低接的簡易操作方法，長投一樣閉眼睛買綠不買紅即可。

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