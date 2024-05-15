南寶 營運拚重返成長

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導

南寶樹脂（4766）昨（15）日表示，今年鞋材、特用接著劑以及建材與塗料等三大產品線皆目標成長，營運將重回成長軌道。

此外，碳纖維、半導製程用膠等新產品的研發與推展也將開花結果，也不排除尋求併購機會，目標維持優於產業的營業利益率，努力使股東權益報酬率（ROE）往20%以上的長期目標邁進。

南寶昨日舉行法說會，由執行長許明現主持。南寶指出，今年整體來看客戶需求緩步回溫，因此，除在既有的領域穩固產業地位、持續提升市占率外，也希望成長來源更多元。因此，如可應用在半導體、電子產業的製程用膠是我們重點開發的領域之一。另，也持續尋求透過併購拓展產品線和應用領域的機會。在多重策略之下，期待長期能減緩景氣波動，並達成優於產業的成長。

南寶第1季稅後純益7.06億元，每股純益5.86元。第1季合併營收為49.9億元、年增10.2%。在整體營運效率提升，以及產品結構優化的效應持續發揮下，第1季營業利益率為15.4%，較去年同期提升4.3個百分點，創下同期新高。

南寶表示，在鞋材接著劑業務方面，目前觀察品牌之間成長動能雖略有差異，然大致庫存水位健康、需求回溫。期待在耕耘新產品與應用的效應逐漸顯現及取得新訂單下，達成優於產業的成長。此外，近期南寶有更多直接與品牌共同開發新材質接著技術的機會，有利於持續爭取新訂單，進一步優化產品結構與強化市場地位。

併購 半導體

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