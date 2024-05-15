遠東銀法說會／資產品質、投資與手收創佳績 獲利超標成長

遠東銀行（2845）今天舉行2024年第1季法說會，公布今年第1季獲利超額達成預算目標，比去年同期大幅成近五成，並且在資產品質創下歷來最佳水準、提存負擔大幅減輕之下，加以手續費與投資收益高成長，因此挹注遠東銀首季獲利表現亮麗，全年展望樂觀。

遠東銀行今天法說會，揭露第1季稅前盈餘14.25億元、稅後純益12.41億元，每股稅後純益（EPS）0.31元，稅後純益與EPS分別比去年同期大幅成長46%、48%以上。遠東銀行並指出，首季獲利超額達成內部預算目標，主因呆帳回收、提存減少、資產品質優異以及手收、投資收益高成長等因素。其中，第1季逾放比僅0.09%，創下歷來最佳紀錄，備抵呆帳覆蓋率1,386%也是約近18年來最佳，呆帳回收挹注使得首季提存金額減少，也有利於獲利展現。

遠東銀表示，今年各類商品投資收益首季達到9.1億元，大幅成長49%，而換匯交易（SWAP）部分收益更相當於去年近2倍，雖然因為SWAP成長影響淨息收下滑，但放款成長帶動整體手續費收入大增，首季手收達8億元、年增24.2%，其中尤以法人金融的手收大增近三成貢獻最大，個金財富管理手收也有不錯成長，各項業務表現均佳，帶動遠東銀第1季獲利高成長。