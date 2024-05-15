皇翔上季EPS 1.83元 業績看增

指標建商皇翔（2545）昨（15）日公告首季財報，稅後純益5.98億元，去年同期因無交屋認列而虧損；首季每股純益（EPS）1.83元。

皇翔積極啟動多元化土地開發模式策略，除了找尋大台北地區開發機會外，也瞄準都更、危老及合建等，更拿下多筆公辦都更案，在房市買氣回溫下，未來營運穩健。

皇翔今年首季營運表現亮眼，主要是因為頂級豪宅案「皇翔御琚」出售一戶，挹注4.5億元營收，另，位於土城永寧站旁的「皇翔MRT」也開始交屋認列，推升首季獲利。今年完工量方面，皇翔指出，位在土城的兩筆已完銷個案，分別是總銷14億元「皇翔芊翠」、總銷19億元「皇翔芊樾」，預計下半年可望完工入帳，今年全年營運看增。