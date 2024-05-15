皇翔財報／第1季稅後純益5.98億元 每股賺1.83元

皇翔（2545）15日公告第1季財報，稅後純益5.98億元，去年同期因無交屋認列則為虧損，每股稅後純益（EPS）1.83元。

皇翔積極啟動多元化土地開發模式策略，除了找尋大台北地區開發機會外，也瞄準都更、危老及合建等，更拿下多筆公辦都更案，在房市買氣回溫下，未來營運穩健。

皇翔今年首季營運表現亮眼，主要是因為頂級豪宅案「皇翔御琚」出售一戶，挹注4.5億元營收，另，位於土城永寧站旁的「皇翔MRT」也開始交屋認列，推升首季獲利。

今年完工量方面，皇翔指出，位在土城的兩筆已完銷個案，分別是「皇翔芊翠」、「皇翔芊樾」，預計下半年可望完工入帳，今年全年營運將無空窗。

至於未來規劃中的個案，皇翔指出，有台中惠國段購地自建案，新北市土城區都更合建案、台北市中正區杭州南路案、富氏臨沂危老案，捷運聯開案則拿下金城機廠站與加蚋站。

法人指出，今年房市熱度高，除了中小坪數、低總價產品，受惠新青安政策利多帶動買氣外，因為403大地震，也掀起都更改建等議題的重視，另一方面，也出現中大坪數的換屋客群，整體而言，市場買氣佳，加上資金充裕下，過去銷售速度較慢的高總價住宅也有望受惠，而皇翔在豪宅、都更等皆有布局，未來營運有望成長。