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寶成首季獲利46.53億年增369% 創同期次高

中央社／ 台北15日電
寶成集團。聯合報系資料照片
寶成集團。聯合報系資料照片

製鞋大廠寶成工業今天董事會通過第1季財務報告，合併營收為新台幣632.89億元，歸屬於本公司業主稅後淨利46.53億元，年增369.3%，為歷年同期第2高；稅後每股盈餘1.58元。

在業外收入方面，寶成表示，其中南山人壽相關轉投資利益為24.03億元，年增23.77億元。

寶成工業發布新聞稿說明，第1季合併營收632.89億元，較去年同期減幅約1.7%，由於運動用品零售業務銷售表現，受限於實體門店客流相對波動，抵銷鞋類製造業務營運逐步復甦態勢。

寶成解釋，鞋類製造業務依然是今年第1季合併營收主要來源，其中成品鞋的平均售價雖因產品組合變化而下降，然而獲益於產業庫存調整漸近尾聲，以及低基期效應，出貨量則較去年同期回升，加上美元升值助益，鞋類製造業務營收較去年同期增加3.4%，合併營收占比增至62.3%。

運動用品零售業務方面，寶成指出，雖然今年第1季線上銷售保持相對穩健，但由於消費環境愈趨複雜多變，導致實體門店客流較為疲弱，加上去年同期因主要營運地區全面鬆綁防疫措施而推升消費買氣，比較基期因而提高，導致運動用品零售業務營收較去年同期減少9%，合併營收占比降至37.3%。

寶成 營收 零售業

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