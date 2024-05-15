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南寶：規劃中越印3地擴廠 今年營運拚重返成長軌道

中央社／ 台北15日電
南寳樹脂集團總部暨研發大樓。圖／南寶提供
南寳樹脂集團總部暨研發大樓。圖／南寶提供

南寶樹脂今天表示，將在中國、越南、印度擴充新產線，其中印度清奈新廠預計2025年底至2026年初投產，生產接著劑，至於中國擴建地點為安徽安慶，越南則規劃於大登廠區內擴建新產線。

南寶今天舉行線上法人說明會，南寶樹脂執行長許明現表示，客戶需求緩步回溫，除在既有的領域穩固產業地位，持續提升市占率之外，也希望成長的來源更多元，並持續尋求透過併購拓展產品線和應用領域的機會。

南寶發言人林昆縉補充，接著劑占整體營收約73%，其中鞋材用接著劑占比約43%、其他接著劑約占30%，但全球鞋用接著劑在整體接著劑市場約排第8，其他應用仍有很大的開發空間。

例如，半導體製程所需的耐高溫膠、紫外光解黏膠等都是開發中的市場；已出貨的液晶顯示器面板製程的光學膠都是非鞋用市場。接著劑應用範圍大致包括木工、衛材、紡織、軟包材、感壓膠等。

南寶表示，鞋材、鞋用以外的特用接著劑以及建材與塗料等3大產品線今年皆可望成長，今年整體營收將重回成長軌道，努力使股東權益報酬率（ROE）往20%以上的長期目標邁進。

南寶統計，2024年第1季歸屬母公司淨利為新台幣7.06億元，每股盈餘為5.86元。第1季營業利益率為15.4%，較去年同期提升4.3個百分點，創下同期新高。

在鞋材接著劑業務方面，南寶說明，目前品牌之間成長動能雖略有差異，但庫存水位大致健康，需求回溫；至於工業與其他消費性產業用接著劑，客戶需求緩步回溫，木工、紡織用膠雖然受終端美國市場需求較弱影響，但衰退幅度已顯著收斂，期待緩步復甦回歸成長。

印度 營收

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