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八方雲集：興建豬肉截切廠 美國市場積極擴點

中央社／ 台北15日電
八方雲集今年台灣區投資重點為興建豬肉截切廠，搭配大量採購強化成本控管。圖／聯合報系資料照片
八方雲集今年台灣區投資重點為興建豬肉截切廠，搭配大量採購強化成本控管。圖／聯合報系資料照片

八方雲集今天舉行法人說明會，總經理張瑞蓮表示，今年集團台灣區投資重點為興建豬肉截切廠，搭配大量採購強化成本控管，台灣區分店將汰弱留強，美國市場持續拓點，估年底至少11家。

八方雲集指出，雖然整體大環境充滿挑戰與不確定性，第1季仍繳出亮眼成績，單季營收新台幣19.27億元，年增12%，再創新高，伴隨成本控管的效益漸顯，毛利率35.7%，單季每股盈餘（EPS）2.36元，年增18%，創5季以來新高。

張瑞蓮表示，產品原料以豬肉所占比例最高，超過4成，面臨通膨壓力高漲，今年集團台灣區投資重點為興建豬肉截切廠，透過上下游整合模式，並搭配大量採購優勢，進而強化成本控管，同時積極精進研發、推升獲利表現。

八方雲集目前來自台灣市場的營收比重達75.7%，張瑞蓮表示，台灣區將致力優化分店管理，汰弱留強，主力品牌八方雲集及梁社漢排骨會持續展店；芳珍蔬食積極擴展客群提升來客數，丹堤新營運模式將在第3季展開。

海外部分，張瑞蓮表示，八方雲集於香港持續尋找店點，擴展百芳池上便當及八方雲集分店，力求穩健成長；美國市場也會積極發展，第1季已占合併營收近7%，八方雲集於南加州持續展店，目前已有8家，預計年底至少11家。

此外，八方雲集2023年將股息配發率拉高至83.8%，董事會於3月通過，去年下半年度盈餘每股配發現金股利5元，加計上半年度已配發的2元，共計7元，以去年EPS 8.35元計算，配發率超過8成，為近5年以來新高。

八方雲集董事長林欣怡強調，將持續穩健經營，努力推動獲利成長，並保持穩健股利配發政策。

八方雲集 營收

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