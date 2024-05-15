藥華藥法說會／宣示2024年獲利起飛 拚新適應症與授權案擴大市場

藥華藥（6446）15日舉行第1季法說會，公司表示，今年營收成長力道有機會優於去年。全球銷售團隊布局依規劃陸續到位，依計畫加速營運成長曲線，再配合適度控管營運支出，在費用控管得當且銷售能力提升下，獲利表現將會愈來愈佳。

藥華藥日前公布第1季財報，單季營收16.5億元，年增86%，增幅為上市櫃生技醫療企業之冠 。第1季毛利率達88%、季增三個百分點。營業利益1,758萬元，稅後純益3.3億元，與去年同期比虧轉盈，季增1.84倍，每股稅後純益（EPS）1元，為藥華藥本業首次虧轉盈。

藥華藥表示，旗下治療真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg, 即P1101）全球銷售持續成長；相對的第1季費用較去年同期和上一季均減少，主要為控管管理及銷售費用。以目前趨勢，今年營收成長力道有機會優於去年。全球銷售團隊布局依規劃陸續到位，依計畫加速營運成長曲線，再配合適度控管營運支出，在費用控管得當且銷售能力提升下，獲利表現將會愈來愈佳。

藥華藥表示，全球營運持續穩健成長，美國市場4月營收有雙位數成長，成長速度加快。日本市場自2023年中上市後每月營收穩定成長， 今年4月更顯著滾動提升，創下出貨新高。

公司進一步指出，日本團隊近日推出PV病友支援計劃（PSP），開設PV衛教及諮詢網站，由具護士資格的專業人士提供疾病及醫療費用諮詢服務，以協助PV的患者及其家屬積極應對疾病和治療。另外，日本病患自今年6月起可自行注射Ropeg，一次最多更可拿三個月的分量，因Ropeg已納入健保給付，如此可降低病患自付額的負擔，非常有助於提升病人數及拓展市場，日本團隊樂觀看待今年營運。

在擴展全球布局方面，近期已送出巴西及哥倫比亞的PV藥證申請，為供應給有醫療迫切需求的自費病人使用，公司已用專案進口的方式出貨至哥倫比亞。

此外，藥華藥更計劃與國際藥廠合作將Ropeg引進加拿大，讓更多北美PV病患受惠，也進一步擴大Ropeg在北美的市場。近期董事會已通過Ropeg於加拿大經銷、授權事宜之條件書，將在正式簽約後再行公告，完成整個美洲市場的布局。預計今年於加拿大申請Ropeg的PV藥證、明年申請第二適應症─原發性血小板過多症（ET）藥證。

藥華藥並表示，Ropeg今年預計取得中國大陸、新加坡及馬來西亞的PV藥證，進軍中國大陸及東南亞市場，現正積極規劃行銷準備，Ropeg全球銷售成長幅度可望向上加成。Ropeg今年獲中國大陸PV藥證後，將成為中國大陸唯一核准用於PV的藥物。Ropeg近期獲中國大陸臨床腫瘤學會（CSCO）最新診療指南推薦，為唯一在高、低風險真性紅血球增多症（PV）均獲CSCO列為第一線治療首選的降血球藥物，顯見受到中國大陸PV醫病社群高度重視。

歐洲市場方面，今年第1季有少量出貨歐洲，預計今年還會陸續出貨。在擴展Ropeg新適應症進度，用於原發性血小板過多症（ET）的全球第三期臨床試驗於2023年10月收案完成，共收入174個 ET患者，預計2024年底到2025年初可完成主要療效指標數據收集，2025年開始申請各國藥證，包括美國、中國大陸及日本等國，最快2025年底取證，現正投入行銷前準備。

Ropeg在美國進行的ET單臂臨床試驗則是受到醫學界極大關注，收案踴躍，於2024年3月收案完成，共收入92個美國ET患者，遠超過當初預計收入的64人。相關臨床數據預計可進一步加強Ropeg的仿單及拓展美國市場。ET病人數與PV相當，且現有治療選項更有限，Ropeg取得ET藥證後預期市場將倍增，貢獻營收。