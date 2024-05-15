三商家購法說會／美廉社拚開酒窖店 預估年底來到200店

三商家購（2945）15日舉辦法說會，財務長劉晏秀表示，美廉社今年在商品與服務有四大目標，首先現煮咖啡預計第2季全店導入，其次，設有酒類專區的酒窖店目前已有71家，目標年底將超過200家，另，設寵物專區的門市目前已有11家，將進行商品結構優化。此外，將持續擴大自有品牌和自進口品牌，目標占營收比重達20%。

三商家購首季財報表現亮眼，首季營收33.6億元，年成長1.89%，毛利率相較去年同期提升近1.5個百分點，稅後純益0.28億元，年增183.86%，每股純益0.43元。劉晏秀表示，今年以來美廉社同期同店銷售成長1.97%，但毛利成長6.34%，來客數成長3.55%。受通膨影響，客單價和件單價分別下滑1.53%和4.4%。顯示消費者在物價上漲的壓力下，偏向選擇性價比更高的產品。

三商家購表示，現煮咖啡目前已突破700家門市供應販售咖啡及現做茶飲，預計上半年就會達到全台門市都能提供此項銷售服務。美廉社今年3月搶進「現做茶飲」市場，在全台有銷售「美廉咖啡」的門市全面上市。主打巷口好鄰居服務，營運訴求順手買、順便帶的理念，導入延伸性新服務，預計一年會帶來破億商機。

此外，美廉社強打的店型「巷口酒窖」（禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒），導入酒類專屬貨架，品項多價格實惠相當吸引消費者，原先預估今年將有120家門市導入，但此次法說會上調目標至200店。

美廉社指出，獨家進口葡萄酒一直都是熱銷商品，產地多為西班牙及法國，打造鄰居們的巷口酒窖，以親民的價格199元起，平均銷售客單價約234元，去年還引進16支新酒款，而光是獨家進口葡萄酒類，年度銷售就突破50萬瓶，超過億元商機。

在展店方面，美廉社目前全台有810家門市，5月預計新增2家台中直營據點，鎖定太平區及東區展店，及有4家直營門市成功轉加盟，並仍持續網羅室內實際使用面積30-60坪大小的物件。其中，太平區將開出該區第12家門市，是台中門市最多的行政區。三商家購表示，評估太平永成北路周邊擁有完整長億學區，商圈機能已成熟，符合美廉社目標市場的家庭客群，而東區則是緊臨重劃區周邊，是房市首購族群，多為單身族及小家庭客， 這波展店持續挹注中部新的成長動能。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康