快訊

免再轉搭捷運 高雄將設台鐵「台積電車站」？交通局這樣說

獨／是否被餵藥？2幼子遭悶殺激烈掙扎 姊嘴角疑留「白色粉末」

中職／獅隊噩耗！林靖凱膝蓋韌帶撕裂 休10個月本季報銷

長榮鋼樂觀看鋼構後市 估第3季迎吊裝量高峰

中央社／ 台北15日電

長榮鋼今天召開線上法人說明會，總經理劉邦恩表示，若後續地緣政治、全球經濟沒有重大變動，對近2年的鋼構市況看法樂觀，今年吊裝高峰期預計落在第3季，全年出貨量可望較去年成長。

長榮鋼截至今年3月止，在手訂單25萬7346噸，廠房占33%、大樓63%、橋梁4%；其中19萬3321噸為新接訂單，39%為廠房需求、大樓55%、橋梁6%。

劉邦恩指出，今年市況雖然還是會受到營造業缺工、經濟通膨等因素影響，但由於政府未再進一步祭出打炒房措施，預期房市推案量會回歸需求面，且近期地震因素牽動危老、都更議題，正向看待相關題材對鋼構需求帶來的支撐。

劉邦恩認為，若後續地緣政治、全球經濟沒有重大變動，應可樂觀看待近2年的鋼構市場，預期今年吊裝量高峰期會落在第3季。

另外，去年部分工程出貨量因客戶營造進度落後，使部分訂單遞延至今年，今年鋼構出貨可望優於去年，不過實際情況還是要看客戶工地進度而定，且因今年市場案量較多，需要觀察材料與發包成本上揚的狀況。

綠能布局方面，劉邦恩指出，今年2月已完成1999.56kW太陽能光電系統掛表作業，預計年發電量約242萬度，另下半年規劃新營廠新設約547kW太陽能光電系統，未來也會持續評估農業、事業廢棄物的廢轉能或再利用等循環經濟投資案。

太陽能 長榮鋼

延伸閱讀

彰化新建衛福大樓 拚全國第一棟具防疫、食安、高齡多功能

台南女大生住靈異大樓4年 畢展「鬼屋使用手冊」引話題

影／台中瑞聯天地大樓火警 一家4口母子獲救、父女躲廁所救出後不治

反群聯大樓…陽明交大師生發起活動要求撤案 校方：無共識前不推

相關新聞

藥華藥法說會／宣示2024年獲利起飛 拚新適應症與授權案擴大市場

藥華藥（6446）15日舉行第1季法說會，公司表示，今年營收成長力道有機會優於去年。全球銷售團隊布局依規劃陸續到位，依計...

八方雲集：興建豬肉截切廠 美國市場積極擴點

八方雲集今天舉行法人說明會，總經理張瑞蓮表示，今年集團台灣區投資重點為興建豬肉截切廠，搭配大量採購強化成本控管，台灣區分...

三商家購法說會／美廉社拚開酒窖店 預估年底來到200店

三商家購（2945）15日舉辦法說會，財務長劉晏秀表示，美廉社今年在商品與服務有四大目標，首先現煮咖啡預計第2季全店導入...

潤泰雙雄業外挹注 獲利年增數十倍 盤中大漲衝高

潤泰新、潤泰全公布第1季財報，受惠轉投資的南山人壽獲利挹注，潤泰新（9945）單季每股純益（EPS）達2.46元，潤泰全...

波力股東常會 總經理洪進山說今年營運絕對會比去年好

全球最大碳纖維冰上曲棍球桿製造廠波力-KY（8467）15日召開股東常會，總經理洪進山表示，高階碳纖維冰上曲棍球桿接單與...

近期賺賠都超過百萬…今天賺206萬多！ 金融股肥羊：若中信金跌至34元想借錢炒股

談談我最近觀盤的感想，其實我是打算在中信34元，借2000萬來炒股，但我不想講，因為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。