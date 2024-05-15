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潤泰雙雄業外挹注 獲利年增數十倍 盤中大漲衝高

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
潤泰新總經理李志宏。聯合報系資料照／記者陳美玲攝影 陳添祿
潤泰新總經理李志宏。聯合報系資料照／記者陳美玲攝影 陳添祿

潤泰新潤泰全公布第1季財報，受惠轉投資的南山人壽獲利挹注，潤泰新（9945）單季每股純益（EPS）達2.46元，潤泰全（2915）首季EPS 4.28元，淨值同返千億元，股價15日雙雙大漲走高，漲幅8~9%。

潤泰新第1季營收70億元，年增11%，營業利益12.66億，營益率18.1%，營業外收入達83.28億，歸屬於母公司淨利67.29億元，年增2080%；每股稅後純益2.46元。

潤泰新指出，今年首季主要是認列潤成（南山人壽）約30億元、建設及商場本業獲利約9億元，其他主要為南港玉成段大樓出租約六成，認列投資性不動產認列公允價值評價約40億元，其餘差額主要為所得稅費用。

在南山人壽回穩下，潤泰新期末歸屬於母公司業主之權益回到1,031億元，每股淨值逾36元，創近八季以來的新高。

潤泰新受惠今年房市熱度走高，預售市場推案量居高不下，推升該公司營運表現。潤泰新指出，在缺工、料漲，又有綠色通膨的議題下，未來新建案房價難有下修的空間，今年完工量方面，預計有四大案可完工入帳，合計完工量約56.5億元，四案幾乎都已經完銷或銷售約八成以上，其中已有一案開始認列，另有兩大案預計近期就可取得使照後交屋入帳。

潤泰全第1季合併營收7.02億元、年減6.4%；營業利益954萬元，營益率1.36%，年減2.9個百分點；營業外收入達45.04億，歸屬於母公司業主淨利44.67億元、年增3,046.3%；EPS 4.28元。

潤泰全副總經理李天傑表示，今年第1季稅後純益主要是來自業外轉投資的南山人壽約28億元、以及潤泰新約16.23億元，兩家公司合計貢獻達44.25億元，其餘則是來自紡織本業等的獲利。

潤泰全 潤泰新

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