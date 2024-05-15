波力股東常會 總經理洪進山說今年營運絕對會比去年好

全球最大碳纖維冰上曲棍球桿製造廠波力-KY（8467）15日召開股東常會，總經理洪進山表示，高階碳纖維冰上曲棍球桿接單與出貨持續增加，另與漢翔（2634）合作切入法國空中巴士複材製品供應鏈體系，也訂定第4季量產，可以預期「今年營運表現絕對會比去年好」。

而因應產能擴充需求及避開美國高關稅成本，洪進山也宣布，波力將前往東南亞投資建廠。相關投資計畫已經啟動，希望今年底前可以敲定土地，預計以一年時間完成建廠。

洪進山表示，上述投資案是公司未來營運「三個圓圈」計畫中的一環。另一個圓圈是持續擴張航太的產能。

第三個圓圈是今年下半年將在中國大陸申請航太認證，波力已規劃於桐鄉分期投資興建第二座生產基地，以生產航太相關產品。

波力去年合併營收19.88億元，稅後純益3.85億元，每股稅後純益7.69元，雖低於2022年的8.21元，但仍為獲利次高。股東常會通過，為因應產能擴充，決保留盈餘、不配發股利。

波力第1季每股稅後純益從去年同期的0.64元翻倍增至1.72元，創同期新高；而4月自結合併營收1.90億元、年增111.0%，累計前四月合併營收7.09億元、年增40.4%。法人估，波力今年營收應有二位數增長，並有機會賺逾一個資本額。

展望今年營運，洪進山指出，品牌客戶原本要求波力今年上半年將高階碳纖維冰上曲棍球桿增加50%產量，不過最近公司又接獲客戶要求，在9月中旬前將產能再往上提升20%，可以說今年已經沒有淡季。

至於與漢翔合作切入法國空中巴士複材製品供應鏈體系，預計第4季初開始量產整流罩在內的17項飛機次結構件，初期每月出貨55架次。

波力去年取得法國空中巴士認證，打進空中巴士複材製品供應鏈，洪進山說，原先預計於今年上半年開始量產出貨，但因訂單增加，在新增設備下使得機台調校時間延長，因此量產時間也遞延至第4季。

目前，空巴A320訂單由原先的1,800架倍增至3,600架，總交期10至15年，而波力研發中心專線最大產量可達4,500至4,800架，目標未來每月生產55架，並視訂單狀況由兩班制提升至三班制。

而在冰上曲棍球桿方面，波力在冰上曲棍球桿的市佔率超過五成，受惠於客戶銷售暢旺，高階冰上曲棍球桿營收比重持續成長，帶動去年第4季毛利率創下單季歷史新高、達42.18%，預期今年上半年高階球桿出貨可望維持高檔水準。

因應產能擴張資金需求，波力目前正辦理2.1億元有擔保可轉換公司債、3.9億元無擔保可轉換公司債。另外，銀行也通過10億元聯貸案。