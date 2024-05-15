近期賺賠都超過百萬…今天賺206萬多！ 金融股肥羊：若中信金跌至34元想借錢炒股

【股市爆料同學會．金融股肥羊】

這幾天，每天都是賺賠超過100萬，今天是賺206.2萬，炒股到我這個境界，只要一日賺賠不超過500萬，大概都很無感啦，八風吹不動，就是在形容我，至於是否會一X過江來，這不好說，我努力就是了！

談談我最近觀盤的感想，其實我是打算在中信34元，借2000萬來炒股，但我不想講，因為以昨天的情勢，中信是有可能跌到34元的，講了之後，可能會引起社團恐慌，就像我先前說，等一萬九要炒股，結果一堆團員在那邊等一萬九，我也是不知該說啥好。

為啥我今天敢說34元要借錢炒股呢，以中信這個漲勢，不管團員再怎麼腦X，都不可能相信中信會34元，我說了，你會當笑話看看，講出來沒關係啊，再次聲明，我不是股神，我只能看到已知的事物，無法看到未知的事物，別神話我了。

最後回答各位，為啥不賣訂閱課程呢，我一年炒股就賺2258.8萬，賣啥訂閱呢，賣軟體一年能賺多少，100萬嗎，炒股一天賺的，都比賣軟體還多，賣課程有個X用，賣這種坑粉絲錢的東西，單純失了自己的身分地位而已，不如不賣。

虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。