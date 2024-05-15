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金融股群體上攻 國泰金、富邦金盤中大漲！創2年新高

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
國泰金控董事長蔡宏圖。國泰金控／提供
國泰金控董事長蔡宏圖。國泰金控／提供

台股15日再度創高，盤中大漲超過250點，金融股是推動大盤指數上漲的要角，國泰金（2882）、富邦金（2881）就位居貢獻指數排行的第二、第三名。國泰金盤中大漲逾4%，一度上漲至57元；富邦金漲幅超過3%，中信金（2891）、元大金（2885）漲幅逾2%。

國泰金2024年4月稅後純益達137.4億元，累計稅後純益突破500億元、增至509.4億元，創歷史次高，累計EPS為3.53元。旗下國泰人壽獲利表現回穩，是推升國泰金控獲利的重要關鍵，國泰人壽4月稅後純益104億元，累計稅後純益351.4億元。

金融圈主管分析，4月受到美國通膨數據高於預期，且聯準會態度相對偏鷹，市場持續收斂降息預期，推升美債利率走揚。不過美元彈升，新台幣兌美元單月貶值1.7%，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，加上經常性收益持續挹注下，整體獲利表現亮眼。

同時國泰產險、國泰證券獲利都創下同期歷史新高，另國泰投信4月稅後純益1.9億元，累計稅後純益7.7億元，年成長49%，總管理資產規模達新台幣1.79兆元。國泰永續高股息（00878）扣款人數快速增至25萬6千人，成為ETF定額扣款人氣王。

富邦金4月大賺130.3億元，比前月、去年同月均大增逾六成，1~4月累計稅後純益434.1億元，年增99%，累計EPS為3.34元。子公司台北富邦銀行及富邦證券，4月單月及累計前四月稅後純益皆創歷年同期新高。

國泰金繼前兩天股價回檔後，今再度拉高，一度衝達57元，盤中漲幅逾4%；富邦金以71.6元開出，一度拉升至73.8元，盤中漲幅逾3%，兩金控皆創兩年來新高。

國泰金控 富邦金

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